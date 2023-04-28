'В этом доме 100 раз был': Остапчук родом из Умани эмоционально отреагировал на обстрел своего района и ответил, что с его родителями

Украинский телеведущий Владимир Остапчук эмоционально отреагировал на ракетный удар России по его родному городу Умань Черкасской области. По словам артиста, террористы попали в дом в районе, где он много лет жил.

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Поклонники звезды спросили у него, не пострадали ли родители Остапчука, на что он поспешил успокоить их. Сообщения появились в Instagram-stories ведущего (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Украинец опубликовал фото последствий террористического ракетного удара по жилой многоэтажке в Умани.

"Я мимо этого дома в школу ходил. К сожалению, не все сообщения могу показать, но спасибо за поддержку. С родителями все хорошо. В этом доме раньше жило 4 моих одноклассников. Я в нем 100 раз был. Это просто мой район", – написал Остапчук.

Он призвал соблюдать информационную тишину и не озвучивать адрес прилета. Мама звезды отправилась помогать штабу, который заботится о пострадавших от ракетного удара.

Напомним, российская ракета в Умани во время атаки утром 28 апреля разрушила подъезд многоэтажки и убила четырех украинцев. Еще 17 человек пострадали в результате действий военных преступников РФ. На месте вспыхнул пожар.

Как писал OBOZREVATEL, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после ракетного удара обратился к мировым лидерам с просьбой ужесточить санкции против РФ. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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