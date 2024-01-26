'Собачий холод и смерть': фотографы Либеровы показали Пренткович и Гонковскому, как выглядят настоящие 'Мальдивы' в Украине

Украинская пара фотографов Константина и Владиславы Либеровых, документирующих войну России на территории Украины, отреагировали на недавний скандал с участием блогера Тани Пренткович и ее бойфренда Андрея Гонковского. Последний, прикрываясь волонтерством, уехал к любимой на Мальдивы.

Видео дня

Либеровы же показали настоящую реальность. В своих Insta-stories фотохудожники поделились своей дорогой до Купянска – одного из самых сложных и важнейших участков фронта.

На фото изображена Влада Либерова, спящая в спальном мешке. Геолокацией отмечены "Мальдивы". Отложив шутки, фотографы опубликовали снимок Авдеевского направления. "Собачий холод и смерть", – говорится в stories.

Напомним, недавно в сети появилась фотография блогерши-миллионщицы Татьяны Пренткович и ее возлюбленного Андрея Гонковского, которые вместе засветились на Мальдивах. В это время волонтер должен был готовиться к благотворительному ивенту в Польше.

Впоследствии инфлюэнсерша заявила, что несмотря на закон, "им можно, потому что за границу выпускают волонтеров, которые много сделали для ВСУ". Украинцы раскрыли схему и показали, что супруги запутались в своей лжи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как в Центре противодействия дезинформации пристыдили Таню Пренткович и ее бойфренда и дали понять, что такие, как они, оттягивают победу Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки !