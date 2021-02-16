Мировая звезда Дуа Липа сняла новый клип в Киеве. Видео

Британская певица, автор песен и модель Дуа Липа презентовала клип, который снимали в столице Украины.

Новая композиция называется We're Good. Сцены с артисткой были отсняты в США, поэтому в Киев она не приезжала. Но все остальные кадры снимали в столице. Украинская продакшн-компания Shelter film специально создала для съемок необходимые декорации – бассейны и ресторан. Именно эти локации можно увидеть в большей части ролика, пишет "Слух".

Сюжет повторяет историю "Титаника", поэтому в клипе появляется ресторан, который максимально похож на тот, что был во всемирно известной ленте.

Отметим, что это первая работа, представленная исполнительницей в этом году. Новая песня входит в расширенную версию альбома Future Nostalgia.

Дуа Липа на видео позирует в винтажных платьях Prada и Miu Miu, которые выгодно подчеркивают фигуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дуа Липа поделилась соблазнительными фото в ультракоротком платье. Она запечатлена в клетчатом платье, которое едва прикрывало ее ягодицы. Свой образ певица дополнила распущенными волосами и легким макияжем.