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Снежана Егорова обозвала украинок "папуасками" и унизила украинский язык. YouTube ее наказал

Катерина Галущенко
Люди
3 минуты
3,1 т.
Снежана Егорова обозвала украинок 'папуасками' и унизила украинский язык. YouTube ее наказал

Пропутинская телеведущая Снежана Егорова, родившаяся и строившая свою карьеру в Украине, в который раз издала пропагандистский бред и нацелилась обзывать украинцев. За свой цинизм она поплатилась удалением своего контента с самой главной площадки, где может распространять нарративы.

Видео дня

Беспредел Егоровой изрядно разозлил ее старшую проукраинскую дочь Стасю Ровинскую. Она опубликовала несколькосекундное видео в InstaStories с выражениями мамы-коллаборантки о женщинах-"папуасках" и искажением украинского языка.

Снежана Егорова обозвала украинок "папуасками" и унизила украинский язык. YouTube ее наказал

"...патриоток, бешеных каких-то молодых телок с кольцами в носу, папуасок тупор*лый, которые рассказывают на украинском языке, что нам не выиграть эту войну без баб", – бурно говорила Егорова.

Эта проделка является не только обзыванием украинских женщин, называя их так называемыми "телками" и "бабами", но и толерантностью расистских высказываний относительно одного из древнейших племени Новой Гвинеи – папуасов.

"И потом они сидят, украиноязычные украинцы, которые по-украински друг другу рассказывают, как они будут воевать до самой победы и что нужно с этим делать. Надо 4 миллиона украинцев погнать прямо туда [на передовую]", – продолжила свой бред об украиноязычных коллаборантка.

Снежана Егорова обозвала украинок "папуасками" и унизила украинский язык. YouTube ее наказал

Чтобы ограничить количество людей, которые могут увидеть видео с эмоциональными обвинениями со стороны Егоровой, дочь призвала свою 75-тысячную аудиторию пожаловаться на него в YouTube, чтобы удалить с платформы. Стася Ровинская привыкла к безнравственным высказываниям своей мамы, поэтому относится к ней безразлично.

Снежана Егорова обозвала украинок "папуасками" и унизила украинский язык. YouTube ее наказал

Как она объясняет, на пропаганде своего бреда Егорова зарабатывает, поэтому целью старшей дочери является урезание благотворительных пожертвований. "Пожалуйтесь на канал! Пожалуйста, расскажите об этом канале. Это сторонница терроризма. Я не хочу, чтобы она получала деньги. Она там донаты собирает и зарабатывает на этом", – объяснила Ровинская.

Снежана Егорова обозвала украинок "папуасками" и унизила украинский язык. YouTube ее наказал

Количество жалоб оказалось достаточным, из-за чего YouTube удалил видео с платформы. Сейчас оно уже недоступно. Стася Ровинская также прочла несколько комментариев от тех, кто смотрел прямой эфир Егоровой, и распространила на свою аудиторию интересное высказывание жительницы столицы. "Все привет из Киева. Дали свет, могу смотреть Снежаночку. Ура", – говорилось в сообщении Елены Котовой. И все это происходит незадолго после массированных российских обстрелов столицы и десятков убитых и раненых.

Снежана Егорова обозвала украинок "папуасками" и унизила украинский язык. YouTube ее наказал

Ранее OBOZ.UA писал, что Снежана Егорова набросилась на свою дочь, комментируя ее слова о родственниках в оккупации, и устроила театрализованное представление с руганью и имитацией слез.

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