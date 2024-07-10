Снежана Егорова обозвала украинок 'папуасками' и унизила украинский язык. YouTube ее наказал

Пропутинская телеведущая Снежана Егорова, родившаяся и строившая свою карьеру в Украине, в который раз издала пропагандистский бред и нацелилась обзывать украинцев. За свой цинизм она поплатилась удалением своего контента с самой главной площадки, где может распространять нарративы.

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Беспредел Егоровой изрядно разозлил ее старшую проукраинскую дочь Стасю Ровинскую. Она опубликовала несколькосекундное видео в InstaStories с выражениями мамы-коллаборантки о женщинах-"папуасках" и искажением украинского языка.

"...патриоток, бешеных каких-то молодых телок с кольцами в носу, папуасок тупор*лый, которые рассказывают на украинском языке, что нам не выиграть эту войну без баб", – бурно говорила Егорова.

Эта проделка является не только обзыванием украинских женщин, называя их так называемыми "телками" и "бабами", но и толерантностью расистских высказываний относительно одного из древнейших племени Новой Гвинеи – папуасов.

"И потом они сидят, украиноязычные украинцы, которые по-украински друг другу рассказывают, как они будут воевать до самой победы и что нужно с этим делать. Надо 4 миллиона украинцев погнать прямо туда [на передовую]", – продолжила свой бред об украиноязычных коллаборантка.

Чтобы ограничить количество людей, которые могут увидеть видео с эмоциональными обвинениями со стороны Егоровой, дочь призвала свою 75-тысячную аудиторию пожаловаться на него в YouTube, чтобы удалить с платформы. Стася Ровинская привыкла к безнравственным высказываниям своей мамы, поэтому относится к ней безразлично.

Как она объясняет, на пропаганде своего бреда Егорова зарабатывает, поэтому целью старшей дочери является урезание благотворительных пожертвований. "Пожалуйтесь на канал! Пожалуйста, расскажите об этом канале. Это сторонница терроризма. Я не хочу, чтобы она получала деньги. Она там донаты собирает и зарабатывает на этом", – объяснила Ровинская.

Количество жалоб оказалось достаточным, из-за чего YouTube удалил видео с платформы. Сейчас оно уже недоступно. Стася Ровинская также прочла несколько комментариев от тех, кто смотрел прямой эфир Егоровой, и распространила на свою аудиторию интересное высказывание жительницы столицы. "Все привет из Киева. Дали свет, могу смотреть Снежаночку. Ура", – говорилось в сообщении Елены Котовой. И все это происходит незадолго после массированных российских обстрелов столицы и десятков убитых и раненых.

Ранее OBOZ.UA писал, что Снежана Егорова набросилась на свою дочь, комментируя ее слова о родственниках в оккупации, и устроила театрализованное представление с руганью и имитацией слез.

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