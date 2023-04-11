''Лучший мужчина в мире'': Тина Кароль подогрела слухи о романе с известным певцом

Украинская певица Тина Кароль на днях спела в Молдове, где неожиданно прямо со сцены заговорила о коллеге, с которым ей приписывали роман. Звезда назвала известного молдавского исполнителя Дана Балана "лучшим мужчиной в мире".

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После этого она нежно обнялась с матерью артиста. Ролик с концерта распространили ее фанаты (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Как выяснилось впоследствии, на выступление украинки пришла мама Дана Балана – Людмила Борисовна. Она принесла для звезды букет цветов в сине-желтой обертке, а Тина Кароль попросила овации для матери певца.

"Ну и красавец, лучший мужчина в мире после сына. Мама Люда – мама Дана Балана – сегодня в зале. Людмила, вы красивая, вдохновляете. Вы родили красавца – благородного, честного", – сказала певица, после чего поаплодировала.

Под одобрительные возгласы и аплодисменты Людмила Борисовна вручила звезде цветы, а она нежно ее обняла и поцеловала. Трогательная сцена подогрела слухи о романтических чувствах между Кароль и Даном Баланом.

"Боже, вызывайте скорую. Мой старый шип, кажется, проснулся и он в истерике от эмоций", "Давно я с такой широкой улыбкой не засыпала", "Очень плохо, что Дан не пришел на концерт и они не встретились", – написали пользователи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как развивались "отношения" Кароль и Балана на "Голосе страны-10". Именно во время трансляции шоу поклонники решили, что звезды неравнодушны друг к другу.