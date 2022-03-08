СМИ узнали, где прячется Кабаева с четырьмя детьми Путина

Мировые СМИ выяснили, что российская гимнастка Алина Кабаева с 4 детьми, которых она якобы родила от президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина, во время российско-украинской войны скрываются в Швейцарии. Как известно, политик почти не комментирует свою личную жизнь, однако в широкие круги давно просочилась информация о том, что его со спортсменкой связывают романтические отношения.

Считается, что у пары есть две девочки-близняшки, рожденные в 2015 году, а также два мальчика. Об этом сообщило издание Page Six, ссылаясь на собственного инсайдера (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Пока Путин воюет с Украиной, нападая на невинных граждан и вызывая кризис беженцев, его семья прячется в очень приватном и очень защищенном шале где-то в Швейцарии. По крайней мере, пока", – анонимно сообщил изданию информированный инсайдер.

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Он также добавил, что все дети были рождены в до сих пор "нейтральной" Швейцарии и имеют соответствующее гражданство, как и сама 38-летняя Кабаева.

По словам собеседника журналистов, решение перевезти любовницу с детьми за границу было обусловлено безопасностью, которую до российского вторжения гарантировало государство. Решение же Швейцарии забыть о нейтралитете и наложить санкции в РФ стало шоком для многих политиков и мировых лидеров, считает инсайдер.

Как известно, Владимир Путин до 2014 года был женат на Людмиле Шкребневой, от которой у него родились две дочери – Екатерина и Мария. В 2013 году супруги публично заявили о намерениях расстаться по общему желанию.

Однако еще в 2008 году газета "Московский корреспондент" опубликовала материал, в котором сообщила о романтических отношениях между гимнасткой и политиком, которую президент РФ сразу назвал "неправдивой". Кабаева же от комментариев воздержалась, а статью попросила опровергнуть.

Как известно, спортсменка была олимпийской чемпионкой, пока не начала политическую карьеру в партии "Единая Россия".

Как сообщал OBOZREVATEL, после завершения спортивной карьеры 38-летняя россиянка скрылась с экранов. Больше об Алине Кабаевой можно прочесть в материале.

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