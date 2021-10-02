Как выглядит "любовница" Путина: редкие фото Алины Кабаевой привлекли внимание в сети

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Алина Кабаева

шОлимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, в свое время была публичной личностью, постоянно мелькая в новостях. Но после завершения спортивной карьеры 38-летняя россиянка пропала с экранов, практически не появляясь на публике.

Алина Кабаева (2018 год)

Недавно главный тренера сборной России по художественно гимнастике Ирина Винер-Усманова выложила совместное фото с Кабаевой, которое было сделано во время официального мероприятия.

Путин и Кабаева (2001 год)
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На нем Алина запечатлена в серебристом стильном платье с пайетками ( мелкая чешуйка из блестящего материала). Пользователи восхитились внешностью экс-спортсменку, завалив ее большим количеством комплиментов. Они отметили, что Кабаева выглядит очень молодо, и стала более утонченной и элегантной.

Алина Кабаева и Ирина Винер-Усманова

Отметим, что новые фото Алины это большая редкость для ее Instagram.

Алина Кабаева с сестрами Авериными и Верой Шаталиной
Алина Кабаева и Николай Цискаридзе
Алина Кабаева

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе Алина появилась на публике в платье за 253 500 рублей (более 90 тысяч гривен). Дизайнер наряда – Оскар де ла Рента.

Алина Кабаева