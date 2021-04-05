ЗМІ розповіли, які складні операції перенесли українські зірки

Багатьом українським знаменитостям довелося пережити складні операції, оскільки їх настільки турбувало власне здоров'я, що вони навіть були на волосині від смерті. Наприклад, співачка Даша Астаф'єва два дні пила знеболювальні таблетки від болю у животі і в підсумку опинилася в лікарні через внутрішню кровотечу.

А другу нелегку операцію у своєму житті перенесла дружина Дяді Жори Наталія Мічковська – їй видалили міому матки. За день до цього жінка дуже хвилювалася і хотіла все скасувати, але все минуло добре. Про це йдеться в сюжеті програми "Зірковий шлях" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відомо, що раніше Мічковська вже потрапляла на операційний стіл, де їй зробили операцію на серці. У знаменитості була вроджена вада, але вона цьому не надавала значення, поки одного разу на відпочинку не зомліла.

"Таку операцію не беруться робити людям після 30-ти, але мені зробили. Операція була майже 10 годин, і всі непокоїлися. Але це треба було зробити, оскільки мені давали щонайбільше три роки прожити", – розповіла дружина Дяді Жори.

Нещодавно українському музиканту Сергію Бабкіну довелося зробити складну операцію на очах в Австрії. За словами зірки, на лікування він витратив 15 тисяч євро.

Як виявилося, на цьому все не закінчилося і через два місяці чоловікові доведеться повернутися в клініку, щоб "завершити" перше око, оскільки воно було дуже складним і потужності лазера не вистачило, щоб прибрати всі плями.

Акторка Антоніна Хижняк перенесла складну операцію на нозі. У серпні минулого року їй встановили титанову пластину, з якою вона повинна була ходити пів року. У підсумку в січні за допомогою хірургічного втручання пластину видалили.

У 2016 році співачка Альоша перенесла операцію на голосових зв'язках. Тоді в артистки навіть була депресія, і вона зверталася до психолога, викладачів вокалу та в підсумку стала виходити з цього стану за допомогою медитації і репетицій поодинці.

Телеведучу Валерію Крук, більш відому глядачам як Кульбабу, у 22 роки облили кислотою, і тоді їй довелося рятувати очі, а потім і обличчя. Спочатку шкіра не прижилася і знаменитість вирушила до Німеччини, де їй змогли все вдало пересадити.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, ЗМІ розповіли, які українські зірки не приходять ночувати додому і чому. Деякі із знаменитостей спеціально не ночують зі своїми коханими через сварки в родині.