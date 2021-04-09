СМИ показали квартиры и дачу Святослава Вакарчука в Киеве. Видео

Украинский певец, солист группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук и его супруга Ляля Фонарева владеют тремя квартирами в центре Киева и участком с садовым домом на левом берегу столицы.

Об этом сообщает издание "Страна". По словам инсайдеров, половина имущества оформленна на возлюбленную музыканта (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Так, одна из квартир принадлежащих самому Вакарчуку, находится в высотке на улице Антоновича, неподалеку ДК "Украина". Апартаменты площадью около 90 кв. м певец купил в 2003 году, как только небоскреб был сдан в эксплуатацию. Сделал там перепланировку и масштабный ремонт, а в интервью хвастался, что из его окон открывается шикарный вид на центр Киева.

Еще одни столичные апартаменты музыканта и бывшего депутата находятся на улице Московской в Печерском районе. Там у Святослава двухуровневая квартира, в которой он затеял грандиозные строительные работы. Сведения об этом есть в Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Высотка на Антоновича (слева) и ЖК на Московской (справа), где есть жилье у Вакарчука strana.ua

Что касается третьей квартиры и дачи – по документам они принадлежат супруге Вакарчука Ляле. Как отмечают инсайдеры, участок с садовым домом примыкает к спальному району Осокорки. Его Фонарева приобрела в 2014 году за 1 164 000 гривен, что на тот момент по курсу приравнивалось к почти $100 000.

"Участок Ляли Фонаревой 6 соток, а площадь особняка – 121 квадратный метр. Это недострой на три этажа... Здесь нет пафосных частных владений и усадеб. Вокруг – бюджетные постройки, очень похожие на дачи рядовых киевлян", – говорится в публикации.

Загородный дом Вакарчука и его супруги скриншот с видео

Дача на Осокорках Вакарчука и Фонаревой скриншот с видео

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