СМИ показали, где живет Олег Винник. Видео

Украинский певец Олег Винник живет в уютной квартире, расположенной на Гоголевской улице (Шевченковский район, Киев).

Об этом сообщается в программе "Викриття" на телеканале Кyiv Live. По словам инсайдеров, о том, что Винник имеет там апартаменты, свидетельствует не только его машина, припаркованная на закрытой территории дома. Но и документы на регистрацию торговых марок артиста, где указано его место жительства (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Отмечается, что сегодня дом, в котором живет Винник – это престижная реконструирована девятиэтажки. А в прошлом – это обычное общежитие, которому уже 50 лет.

На первом этаже дома расположено отделение банка и ресторан. Двор украшают елки и яркая иллюминация. Круглосуточное бдение объекта обеспечивает охранник в будке.

К слову, стать соседом артиста, как отмечается в программе, невозможно. Ведь все апартаменты в доме заселены и нет ни одного объявления о продаже квартир по этому адресу.

Напомним, Олег Винник – украинский певец, композитор и автор песен. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем OLEGG. В Украине стал узнаваемым и желанным артистом после того, как вышла одна из его первых композиций "Счастье".

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