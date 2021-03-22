ЗМІ показали, де живе Олег Винник. Відео

Український співак Олег Винник живе в затишній квартирі, розташованій на Гоголівській вулиці (Шевченківський район, Київ).

Про це повідомляється в програмі "Викриття" на телеканалі Кyiv Live. За словами інсайдерів, про те, що Винник має там апартаменти, свідчить не тільки його машина, припаркована на закритій території будинку. Але й документи на реєстрацію торгових марок артиста, де вказано його місце проживання (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що сьогодні будинок, в якому живе Винник – це престижна реконструйована дев'ятиповерхівка. А в минулому – це звичайний гуртожиток, якому вже 50 років.

На першому поверсі будинку розташоване відділення банку і ресторан. Двір прикрашають ялинки і яскрава ілюмінація. Цілодобове пильнування об'єкта забезпечує охоронець в будці.

До речі, стати сусідом артиста, як зазначається в програмі, неможливо. Адже всі апартаменти в будинку заселені й немає жодного оголошення про продаж квартир за цією адресою.

Нагадаємо, Олег Винник – український співак, композитор і автор пісень. Здобув популярність в Німеччині, Австрії та Швейцарії як виконавець головних ролей популярних мюзиклів під сценічним ім'ям OLEGG. В Україні став впізнаваним і бажаним артистом після того, як вийшла одна з його перших композицій "Счастье".

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