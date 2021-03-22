Олег Винник ездит на внедорожнике с холодильником. Видео

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
67,0 т.
СМИ показали, на какой машине ездит Олег Винник

Популярный украинский певец Олег Винник ездит на огромном пикапе Ford Raptor, где предусмотрен даже мини-холодильник. Стоимость такого авто от американского производителя превышает 100 тысяч долларов.

Машина является очень вместительной, поскольку в ней есть шесть пассажирских мест и одно водительское. Кроме того, разработчики данной модели сделали огромный багажник, в котором может поместиться много вещей. Об этом сообщает youtube-канал Kyiv LIVE (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

К слову, у исполнителя есть шесть телохранителей, а также личный водитель. Поэтому вовсе неудивительно, что Винник отдал предпочтение большому внедорожнику. Однако сам он в своих интервью не раз признавался, что устал от постоянного сопровождения охраны и мечтает от нее избавиться.

По словам психологов, огромные машины выбирают мужчины из синдромом Наполеона, чтобы компенсировать свои комплексы из-за небольшого роста.

Скриншот из видео
Скриншот из видео
Скриншот из видео

Напомним, Олег Винник – украинский певец, композитор и автор песен. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем OLEGG. В Украине стал узнаваемым и желанным артистом после того, как вышла одна из его первых композиций "Счастье".

Как сообщал OBOZREVATEL, Полякова позировала на диване в объятиях Винника. Артист появился на снимке в темно-синей рубашке и черных джинсах. Он приобнял свою коллегу, положив ей руку на плечо.

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