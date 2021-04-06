СМИ назвали имя организатора голой фотосессии в Дубае: что о нем известно

София Ковнир Люди 19:20, 6.04.2021 Обновлено: 19:29, 6.04.2021

Киевлянин Виталий Гречин оказался одним из арестованных в Дубае за голую фотосъемку девушек на балконе отеля. По предварительной информации, он и был организатором самой поездки.

Об этом сообщила "Страна" со ссылкой на собственные источники. Известно, что Гречин служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда он популярен своей страстью к большому количеству женщин, которые окружают его как на снимках в соцсетях, так и в реальной жизни (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Что известно о Виталии Гречине

За свою карьеру мужчина успел сменить множество видов деятельности: от инвестиций до продюсерства эротического контента.

В одном из интервью Гречин заявлял, что знаком с Бараком Обамой и даже финансировал его предвыборную кампанию в США. А еще в коллекции фото мужчины с американскими знаменитостями есть несколько снимков с голливудским актером Джорджем Клуни.

Виталий Гречин с Бараком Обамой
"Страна"
Также Гречин знаком с Хиллари Клинтон
"Страна"
Гречин с голливудским актером Джорджем Клуни
"Страна"

Также Гречин сообщал, что открывал магазины для братьев Кличко и их партнеров в Киеве в 2002-2003 году и дружит с ними, а Виталия Кличко поддерживал на выборах мэра.

Журналисты обнаружили на YouTube видео с провокационным названием "Гречин пати в Трахобрате", где есть кадры, на которых мужчина отдыхает в компании множества женщин. Кроме того, в ролике засветились девушки в белье, а потом без него, которые ласкали Гречина.

Кадр из видео с участием Гречина
Скриншот

Также в сети есть видео-интервью Гречина, где он представлен как финансист, галлерист и советник Демократической партии США. В 2019 году в публичном пространстве его уже представляли финансовым советником бывшего президента США Барака Обамы и основателем нетворкинг-платформы для блогеров "Megalikes".

Имя Виталия Гречина уже упоминалось в СМИ в связи со скандальным видео с участием покерного игрока Дэна Кейтса. В 2019 году в сеть попали кадры вечеринки в стиле Playboy, где за покерным столом собрались Дэн Кейтс и полуголые девушки в масках.

В 2019 году в сеть попали кадры вечеринки в стиле Playboy
"Страна"

В титрах указано, что съемками видео занимался россиянин Александр Тихомиров, а продюсером ролика стал Виталий Гречин.

Продюсером ролика стал Виталий Гречин
Скриншот

По словам источников, мужчина даже организовывает вечеринки для украинских депутатов. На этих мероприятиях традиционно присутствуют девушки из "эскорт-свиты" Гречина.

Главная отличительная черта Гречина – манера окружать себя большим количеством девушек модельной внешности. Эту свою слабость он не скрывает, а даже наоборот всячески демонстрирует в соцсетях. Мужчина часто позирует на фото с полуобнаженными и даже совершенно голыми девушками.

"У Гречина квартира в центре Киева, и с ним постоянно живет больше 10 девушек. У него свой личный гарем. По сути, это пул содержанок. Он "женат" на всех сразу", – рассказал источник, знакомый с Гречиным.

Главная отличительная черта Гречина – манера окружать себя большим количеством девушек модельной внешности
Facebook/Виталий Гречин
Гречин позирует с девушками
"Страна"

"Публично Гречин ведет лакшери-жизнь. Он собирает тусовки из простых сельских девчонок, не моделей, которые готовы на все ради заграничной поездки. Он свое "стадо" девочек регулярно "выгуливает", и не скрывает этого. Только вот последняя поездка в Дубай с обнаженной фотосессией закончилась для него и его подруг плохо", – добавил источник.

Гречина часто можно увидеть в окружении девушек
"Страна"
Гречин популярен среди женщин
"Страна"
Гречин на съемке с моделями
"Страна"
Гречин позирует с моделями
"Страна"

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