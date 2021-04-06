Влаштовував вечірки для депутатів ВР: ЗМІ назвали ім'я організатора голої фотосесії в Дубаї

Киянин Віталій Гречин виявився одним із заарештованих у Дубаї за голу фотозйомку дівчат на балконі готелю. За попередньою інформацією, він і був організатором самої поїздки.

Про це повідомила "Страна" з посиланням на власні джерела. Відомо, що Гречин служив в американській армії, а в колах українського бомонду він популярний своєю пристрастю до великої кількості жінок, які оточують його як на знімках у соцмережах, так і в реальному житті (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

Що відомо про Віталія Гречина

За свою кар'єру чоловік встиг змінити безліч видів діяльності: від інвестицій до продюсерства еротичного контенту.

В одному з інтерв'ю Гречин заявляв, що знайомий із Бараком Обамою і навіть фінансував його передвиборчу кампанію в США. А ще в колекції фото чоловіка з американськими знаменитостями є кілька знімків із голлівудським актором Джорджем Клуні.

Віталій Гречин із Бараком Обамою "Страна"

Також Гречин знайомий із Гілларі Клінтон "Страна"

Гречин із голлівудським актором Джорджем Клуні "Страна"

Також Гречин повідомляв, що відкривав магазини для братів Кличків та їхніх партнерів у Києві в 2002-2003 році і дружить із ними, а Віталія Кличка підтримував на виборах мера.

Журналісти виявили на YouTube відео з провокаційною назвою "Гречин паті в Трахобраті", де є кадри, на яких чоловік відпочиває в компанії безлічі жінок. Окрім того, в ролику засвітилися дівчата в білизні, а потім без неї, які пестили Гречина.

Кадр із відео за участю Гречина Скриншот

Також у мережі є відеоінтерв'ю Гречина, де його відрекомендовано як фінансиста, галериста і радника Демократичної партії США. У 2019 році в публічному просторі його вже називали фінансовим радником колишнього президента США Барака Обами і засновником нетворкінг-платформи для блогерів "Megalikes".

Ім'я Віталія Гречина вже згадувалося в ЗМІ у зв'язку зі скандальним відео з участю покерного гравця Дена Кейтса. 2019 року в мережу потрапили кадри вечірки в стилі Playboy, де за столом покеру зібралися Ден Кейтс і напівголі дівчата в масках.

У 2019 року в мережу потрапили кадри вечірки в стилі Playboy "Страна"

У титрах зазначено, що зйомками відео займався росіянин Олександр Тихомиров, а продюсером ролика став Віталій Гречин.

Продюсером ролика став Віталій Гречин "Страна"

За словами джерел, чоловік навіть організовує вечірки для українських депутатів. На цих заходах традиційно присутні дівчата з "ескорт-свити" Гречина.

Головна відмінна риса Гречина – манера оточувати себе великою кількістю дівчат модельної зовнішності. Цю свою слабкість він не приховує, а навіть навпаки всіляко демонструє в соцмережах. Чоловік часто позує на фото з напівоголеними і навіть зовсім голими дівчатами.

"У Гречина квартира в центрі Києва, і з ним постійно живе більше ніж 10 дівчат. У нього свій особистий гарем. По суті, це пул утриманок. Він "одружений" з усіма одразу", – розповіло джерело, знайоме з Гречиним.

Головна відмінна риса Гречина – манера оточувати себе великою кількістю дівчат модельної зовнішності Facebook/Віталій Гречин

Гречин позує з дівчатами "Страна"

"Публічно Гречин веде лакшері-життя. Він збирає тусовки з простих сільських дівчат, не моделей, які готові на все заради закордонної поїздки. Він своє "стадо" дівчаток регулярно "вигулює" і не приховує цього. Тільки ось остання поїздка в Дубай з оголеною фотосесією закінчилася для нього і його подруг погано", – додало джерело.

Гречина часто можна побачити в оточенні дівчат "Страна"

Гречин популярний серед жінок "Страна"

Гречин на зйомці з моделями "Страна"

Гречин позує з моделями "Страна"

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