Куда пропала экс-участница 'ВИА Гра' Мейхер и почему она молчит о войне в Украине. Фото

Украинская певица и актриса, экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер с августа 2022 года исчезла из публичного пространства. Звезда перестала вести свою личную страницу в Instagram и реагировать на зверства россиян в Украине.

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Впрочем, ее бизнес-страница с личным брендом одежды продолжает работать и наполняться. OBOZREVATEL решил рассказать, что известно об исполнительнице и ее позиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Последний пост в Instagram-блоге артистки датирован 3 августа 2022 года. Тогда знаменитость поразмышляла о личностных изменениях и влиянии войны на ее жизнь. Мейхер после полномасштабного вторжения России не смолчала и активно освещала зверства оккупантов в своих соцсетях.

Певица осуждала россиян, делилась информацией о поиске пропавших и эвакуации. Мейхер, хоть и называла себя "аполитичной", откровенно говорила, что Россия напала на Украину и признавалась в любви ВСУ. Однако в конце лета прошлого года неожиданно исчезла из инфопространства.

Незадолго до этого ее муж, российский бизнесмен Михаил Уржумцев рассказал, что компания Melon Fashion Group в Санкт-Петербурге, гендиректором которой он является, продолжит работу. Он надеялся, что к осени 2022 года бизнес окончательно станет на ноги и оправится от давления санкций. Войну в Украине Уржумцев никак не комментировал.

На днях украинский блогер Богдан Беспалов в своем видео рассказал, что Мейхер покинула Украину и "с концами" поселилась в Германии. Сама звезда возможный переезд не прокомментировала.

На рабочей странице, которую, кстати, звезда ведет на украинском языке, периодически появляются ее фото и видео в новых нарядах. Однако локацию определить трудно, поскольку сама Мейхер ее не отмечает.

Ранее OBOZREVATEL писал, что сбежавший из Украины танцор родом из Запорожья Влад Яма после окончания войны хочет строить карьеру политика. Этой информацией ошеломил блогер Богдан Беспалов. Общественность насмешили планы хореографа – люди утверждают, что после предательства артист не должен возвращаться на Родину.

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