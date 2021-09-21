Смерть ребенка и нищенская зарплата: самые интересные факты из жизни Илона Маска

Инженер и предприниматель, глава компаний Tesla и Space X Илон Маск имеет гражданство трех стран – Южной Африки, Канады и США. В 12 лет он создал видеоигру и продал ее за 500 долларов.

Также Маск получил две степени бакалавра в Пенсильванском университете, а затем начал учебу в Стэнфорде, но спустя два дня бросил ее. OBOZREVATEL собрал самые интересные факты из жизни знаменитого предпринимателя. Подробнее о них – читайте далее в материале (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В возрасте 12 лет Маск создал видеоигру под названием Blastar. Он написал компьютерное программное обеспечение для игры, вдохновленной научной фантастикой, похожей на Space Invaders. Позже игра была опубликована южноафриканской компанией, которая заплатила Маску 500 долларов.

Видео дня

Илон Маск получил две степени бакалавра в Пенсильванском университете, после чего переехал в Калифорнию, чтобы изучать физику в Стэнфорде. Удивительно, но через два дня он бросил учебу и основал свою компанию Zip2 Corporation.

У Маска шестеро детей и все мальчики. Его первая жена родила двойню (Ксавье и Гриффин) в 2004 году, а затем тройню (Кай, Саксон и Дамиан) в 2006 году. Матерью шестого ребенка миллиардера стала певица Граймз. Мальчик появился на свет в 2020 году и получил имя X Æ A-Xii.

Илон Маск основал восемь компаний – Zip2, PayPal, SpaceX, Tesla, Hyperloop, OpenAI, Neuralink и The Boring Company.

Официальная зарплата Маска – 1 доллар в год, хотя состояние одного из самых богатых людей планеты оценивается 37,2 миллиардов долларов. Официальная зарплата в Tesla Motors составляет именно 1 доллар в год.

Маск снимался в таких американских ситкомах, как "Теория большого взрыва", "Симпсоны" и "Южный парк".

Маск поступил в Королевский университет в Онтарио, Канада, но не получил там диплом. Вместо этого он уехал в 1992 году, чтобы изучать бизнес и физику в Пенсильванском университете в Филадельфии. В 1996 году он получил степень по экономике в школе Wharton и степень по физике в колледже искусств и наук.

Маск и его первая жена, писательница-фантаст Джастин Уилсон, поженились в 2000 году. В 2002 году их первый сын, Невада, умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти.

Однажды Маск сказал: "Меня вырастили книги. Книги, а потом мои родители". Он читал книги по 10 часов в день. Известно, что знаменитость прочитал всю Британскую энциклопедию в возрасте девяти лет.

В 16 лет Маск вместе со своим братом хотел открыть игровой зал возле школы. Они нашли помещение и подписали договор аренды. Но в результате их планы сорвала городская власть, которая сказала, что парни еще слишком молоды для этого.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Илон Маск встретился с внуком и правнуком советского ученого Сергея Королева. Он был конструктором ракетно-космических систем.