'Воевать все равно будем все': актер-воин Геннадий Попенко предположил, когда закончится война, и высказался об уклонистах

Известный украинский актер и телеведущий Геннадий Попенко служит в "Культурном Десанте" в 59-й отдельной механизированной бригаде на Запорожском направлении, где непосредственно ездит вдоль линии столкновения. Артист-защитник считает, что рано или поздно все военнообязанные в Украине встанут в защиту своей Родины, ведь война с Россией, по его мнению, может продолжаться еще годами, а то и десятилетиями.

Звездный воин напомнил, что эта борьба началась еще в 13 веке и была в разных фазах, в том числе и "примирения", но она продолжается до сих пор. Своими мыслями Попенко поделился в интервью для YouTube-проекта ТСН "Наодинці".

"Должны ли мы быть готовы к тому, что это не закончится завтра? Да. За год? Да. За 10 лет? Да. Мы воюем с Москвой с какого-то 1250 года, когда они впервые сожгли Киев. И с того момента не было никогда так, чтобы мы были братскими народами, чтобы к нам не лезли. Мы постоянно воевали. Просто иногда мы могли дать отпор, как во время битвы Конотопа или сейчас во время русско-украинской войны. Или не могли, как это было в 30-х годах Когда мы самих себя ели, потому что нас заставила это делать р*сня... Мы воюем настолько долго, что вы себе и представить не можете. Сейчас это наконец стало видно. Кто-то знал, но закрывал глаза, потому что было удобно. Кто-то забывал. Миксированная гибридная война. Наконец всем все стало понятно", – высказался актер-военный.

Что касается уклонистов, то Геннадий убежден – "воевать все равно будем все". Именно поэтому, по мнению знаменитости, необходимо принять "нормальный" закон о мобилизации.

Актер прокомментировал: "Мне кажется, что каждый все прекрасно понимает. Время каждого придет. Воевать все равно будем все. Заменять нужно. Ребята очень сильно устали. Некоторые стоят два года на одном и том же месте. Это не потому, что им хочется там стоять. Все просто видят, что другого варианта нет. А другой вариант должен быть. Изменения будут. И не нужно распыляться на эмоции. А все делать законным способом. Нужно принять нормальный закон о мобилизации".

Как писал OBOZ.UA, ранее о мобилизации в Украине и усталости военных на фронте высказывался также музыкант в ВСУ Андрей Хлывнюк. Лидер "Бумбокса" придерживается мнения, что военнообязанным не стоит ждать повестки, а нужно идти воевать добровольцами.

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