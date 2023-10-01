Смелее отца: где сейчас дочь 'молчуна' Меладзе, которая покорила 'Голос країни', и что она говорит о войне

Дочь знаменитого композитора Константина Меладзе Лия из-за развязанной Россией войны переехала в США. Там 19-летняя талантливая красавица в отличие от своего 60-летнего отца откровенно называет терроризм РФ войной и не боится поддерживать свой народ.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину стало ударом для Лии, ведь она как раз участвовала в конкурсе "Голос країни". OBOZREVATEL расскажет, как сложилась ее жизнь сейчас (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Судя по соцсетям девушки, она живет в Америке. Последнее фото Лии было сделано в Сан-Франциско. Однако в Украину девушка возвращалась. Около 3 месяцев назад она публиковала много фото и видео из Киева.

Видео дня

Позже дочь Меладзе провела некоторое время в Европе, а затем снова начала публиковать видео из США.

Музыку юная артистка не забросила. В ее блоге иногда появляются ролики, где Лия демонстрирует вокальные способности. Также есть много фото с фестиваля, прогулок, обучения и даже выступления черлидеров. Вероятно, в Америке девушка решила учиться.

Относительно войны у нее очень однозначная позиция. Уже 28 февраля 2022 года украинка написала пост в поддержку воинов, Украины, своей культуры, президента и заверила, что верит в победу. Кстати, с тех пор молодая артистка полностью перешла на украинский язык в медийном пространстве, хотя до этого вела страницу на русском.

Позже девушка призналась, что в ее жизни наступил довольно трудный период, ведь дочь Меладзе столкнулась с тревожно-депрессивным расстройством. Украинка подчеркнула, что не жалуется на жизнь, поскольку осознает, с какими трудностями сегодня сталкиваются ее соотечественники на родине.

В ее профиле есть государственный флаг, сине-желтые сердца и ссылка на фонд помощи ВСУ. Лия нигде не скрывает своей национальности и позиции относительно войны.

Украинцы помнят певицу благодаря шоу "Голос країни", где она развернула все кресла, но выбрала команду Нади Дорофеевой. Однако с тех пор Лия несколько изменилась – стала блондинкой и сменила прическу. За ее жизнью следят около 30 тысяч подписчиков.

О звездном отце Лия не рассказывает. В ее блоге есть видео с мамой и посты с благодарностью родным, однако ни слова о Константине Меладзе, который упорно молчит о войне.

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