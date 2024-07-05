Слушают российский шансон, но зато держат сине-желтые банты. В сети вспомнили знаковое видео с Кузьмой Скрябиным

В своем последнем интервью покойный украинский певец Андрей Кузьменко критиковал некоторых украинцев, сравнивая их с российским вождем Владимиром Путиным и пропагандой в целом. Такой вывод он сделал, увидев, как сограждане потребляют враждебный контент во время войны и не стыдятся этого.

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В сети напомнили, что артист во время тура в городе Кременчуг говорил о русифицированых украинцах. Фрагмент из последнего интервью звезды перед смертью появился в Instagram.

Кузьма, гастролируя западными областями Украины, наткнулся на крайне неприятную картину.

"Заправка. Город Ровно. Херачит шансон по-русски. Они стоят с бантами сине-желтыми, что даже ноги запутываются, не могут ходить. Говорю: "Люди, вы еще хуже, чем Путин, чем его пропагандистская машина, потому что вы здесь и вы гниете изнутри", – говорил Скрябин.

Такое поведение певец считает отсутствием достоинства, которое, по его мнению, должны прививать украинцам родители и учителя.

"Мама с папой не дали, в школе было все ровно, улица свое сделала", – резюмировал Кузьма.

Многие украинцы в комментариях отметили, что и 9 лет спустя ситуация не изменилась. Некоторые граждане продолжают жить по принципу "какая разница" и потреблять российский контент, в то же время надеясь на победу Украины в войне с Россией.

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