'Вакарчук говорит по-русски? Ничего себе!' Всплыло архивное видео с лидером 'Океана Эльзы' и Веркой Сердючкой

В сети всплыло видео 24-летней давности, где шоумен Андрей Данилко в образе Верки Сердючки общается с лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком на русском языке. Диалог состоялся в эфире "СВ-шоу" в 00-х.

Фрагмент выпуска был обнародован в Instagram, где он собрал более пяти тысяч лайков. Наиболее необычным для пользователей было услышать, что уроженец Мукачево Святослав Вакарчук говорил по-русски.

На самом деле же, если просмотреть все 50 минут шоу, можно увидеть несколько иную картину. Фронтмен известного музыкального коллектива действительно часто подхватывал разговор на русском языке или разговаривал на суржике, однако гораздо чаще из его уст звучал родной язык.

Возможно, такое влияние на Вакарчука оказал Данилко, который вел развлекательный проект именно на русском языке.

"Интересно, что Вакарчук и –сна русском", "Вакарчук говорит на русском. Ничего себе", – отметили комментаторы, но многие люди также призывали не разводить "срач" из-за языка.

Напомним, "СВ-шоу" выходило в эфир с 4 ноября 1997 года по 4 мая 2002 года. Его ведущим был Данилко, который вместе с актрисой Гелей в стилизованной под спальный вагон студии разговаривали на разные темы со звездами.

Приглашали в те годы как украинских знаменитостей, так и российских. Изюминкой передачи был юмор и импровизация от Верки Сердючки.

Ранее OBOZ.UA писал, что появились новые подробности съемок вирусного видео почти 30-летней давности с шоуменом Андреем Данилко. На популярном ролике 22-летний исполнитель общался с поклонниками на украинском языке.

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