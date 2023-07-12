'Словно сотни пчел жалят сосуды': Янина Соколова вспомнила, как боролась с раком, чтобы объяснить необходимость легализации каннабиса

Известная украинская журналистка Янина Соколова поддержала флешмоб под названием #знеболь7457, цель которого – привлечь внимание к необходимости легализации медицинского каннабиса в Украине и призвать депутатов Верховной Рады принять соответствующий законопроект. Ведущая вспомнила, как в 2019 году боролась с онкологией и с какими болями ей тогда пришлось столкнуться.

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На личной странице в Facebook Соколова разместила снимок с того периода своей жизни. Она рассказала, что во время химиотерапии ей не помогал не один препарат обезболивания. Более того, многие из них вызывали побочную реакцию, от чего становилось только хуже.

"На третий день плохо так, что не помогает ни один из препаратов обезболивания. Сильнейшие пластыри и инъекции не давали никакого полного обезболивающего эффекта. Напротив. Оказывали побочное действие. Рвоту, сыпь и кучу различных желудочных последствий. Хотелось лезть на стены. Выкручивало тело так, будто сотни пчел жалят сосуды", – призналась ведущая.

Тогда ее спасением стали сигареты с маслом каннабиса внутри, подаренные другом.

"Это было просто дыхание покоя. Без побочного действия. Разве что есть хотелось. Я могу назвать вам десятки групп пациентов с разными болезненными симптомами. И всем им необходим закон о медицинском каннабисе. Просто сейчас! Война. Тысячи наших страдают от боли. И сколько можно уже откладывать. Примите!" – призвала Соколова.

Также журналистка поделилась историей украинского защитника Михаила Бакалюка – солдата 47 ОМБр "Маґура". В июне этого года в ходе боевых действий на Запорожском направлении он был тяжело ранен в результате подрыва на противопехотной мине. Бойцу ампутировали левую ногу, он получил множественные огнестрельные осколочные слепые ранения мягких тканей левой кисти, компрессионный перелом L5 позвонка.

"Он круглосуточно чувствует боль. Ужасную боль. Обезболивающие, которые колют ему врачи систематически, сажают сердце, желудок и имеют вагон побочных эффектов", – уточнила Соколова.

Напомним, вице-глава Министерства здравоохранения и главный санитарный врач Украины Игорь Кузин выразил поддержку идеи о легализации медицинского каннабиса и его использовании в медицинских целях. Он может использоваться для лечения хронической боли, для паллиативного лечения. Отмечается, что президент Владимир Зеленский настаивает на важности принятия законодательства о медицинском каннабисе, но пока не удается набрать необходимое количество голосов в парламенте. Все подробности – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Соколова резко отреагировала на слухи о ее романе с известным музыкантом, а с 24 февраля и воином ВСУ Андреем Хлывнюком. Поводом для подозрений стал снимок ведущей с певцом при свечах, который Янина разместила в своих соцсетях после новости о разводе с мужем.

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