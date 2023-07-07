В Минздраве заявили о поддержке легализации медицинского каннабиса в Украине: почему буксует процесс и что стало поводом для дискуссий

Вице-глава Министерства здравоохранения и главный санитарный врач Украины, Игорь Кузин, выразил поддержку идеи о легализации медицинского каннабиса и его использовании в медицинских целях. Он может использоваться для лечения хронической боли, для паллиативного лечения.

Видео дня

Об этом он сказал в эфире ICTV. Ведущий отметил, что президент Владимир Зеленский настаивает на важности принятия законодательства о медицинском каннабисе, но пока не удается набрать необходимое количество голосов в парламенте.

"У людей бытует мнение, что это легализация наркотиков", – сказал журналист.

Он спросил у заместителя главы Минздрава, что тот думает о легализации медицинского каннабиса.

"Со стороны Министерства здравоохранения мы, безусловно, поддерживаем такую законодательную инициативу. Начну с того, что наркотики используются в сфере здравоохранения. Они используются для лечения хронической боли, для паллиативного лечения. И есть определенные регулятивные органы и процессы контроля по обращению этих препаратов", – рассказал Кузин, имея в виду морфин.

Каннабис – наркотики или лекарства?

Отсутствие четкого определения контрольных процедур и условий для будущих лицензий вызывает беспокойство у Дмитрия Шерембея, председателя благотворительной организации "100% Жизни", которая помогает пациентам, живущим с ВИЧ/СПИДом в Украине. Шерембей выражает опасения, что если эти условия не будут четко определены в законе и будут переданы для последующей разработки правительством, то в процессе вмешаются полиция и Министерство внутренних дел, которые до сих пор являются суровыми противниками легализации. Он отмечает, что последние 10 лет он принимал участие в разработке всех инициатив по легализации конопли для пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду Украины внесли законопроект о легализации каннабиса в медицинских, промышленных и научных и научно-технических целях. Автором и инициатором документа выступили Кабинет министров и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!