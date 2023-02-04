Следом за Пугачевой и Галкиным: звезда ''Кухни'' решил покинуть Россию из-за хейта на родине

Российский актер Дмитрий Назаров после того как его выгнали из московского театра за поддержку Украины, полностью лишился заработка в РФ. Артиста и его жену игнорируют авторы проектов, а сограждане унижают, называя "предателями". Видимо, звезда сериала "Кухня" решил, что у него больше нет резона оставаться в "могучей" России. Он объявил, что свою карьеру продолжит в Израиле.

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Об этом Назаров проинформировал свою аудиторию в Instagram. 65-летний актер анонсировал концерты в израильских городах Нетания, Рамат-Ган, Ашдод, Хайфа, Беэр-Шева и Ришон-ле-Цион. Первое выступление артиста пройдет 19 марта 2023 года. Свой концертный тур он планирует завершить 25 марта.

Как сообщают росСМИ, самый дорогой билет на выступление Назарова стоит 70 долларов. В программу будут включены авторские романсы и стихи. Если билеты хорошо распродадутся, мужчину могут взять на работу в один из израильских театров. Его жена Ольга Васильева также хочет продолжить карьеру на Святой земле.

Напомним, худруководитель МХТ имени А. П. Константин Хабенский в январе 2023 года уволил Назарова, даже не поставив его в известность. Причиной этого послужили резкие политические высказывания актера, а именно осуждения действий Путина. Хотя сам Хабенский еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину заявил, что он на стороне нашей страны.

Как ранее рассказывал российский режиссер Петр Зеленов, он будет рисковать, если оставит Назарова в ремейке "12 стульев". Некоторые сцены со знаменитостью уже были отсняты, однако они не войдут в ленту. Остальные режиссеры также откзались сотрудничать с россиянином.

К слову, многие артисты страны-агрессора после заявления о своей позиции насчет войны уехали из РФ. Звездная семья Пугачевой и Галкина также проживает в Израиле.

OBOZREVATEL недавно информировал, что коллега и друг Аллы Пугачевой Александр Левшин "набросился" на Галкина из-за поддержки Украины. Концертный директор Примадонны рассекретил зарплату комика за границей.

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