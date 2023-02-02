''Дурной пример юмориста из Украины'': друг Пугачевой высмеял Галкина, осуждающего войну, и назвал гонорары звездной семьи

Российская певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин с первых дней войны помогают Украине. Семья презирает кремлевского диктатора, потому решила избавиться от бизнеса в РФ и переехать в Израиль. Позицию артистов прокомментировал коллега и друг Примадонны музыкант Александр Левшин.

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Об этом сообщают росСМИ. Как заявил солист группы "Рецитал", Пугачева находится под влиянием Галкина, который постоянно хейтит россиян и режим Путин. Александр решил не унижать исполнительницу хита "Миллион алых роз", но вот ее мужу повезло меньше. Кроме того, в своих "рассуждения" путинист вспомнил и Владимира Зеленского.

"Все-таки Алла Пугачева с ним рядом. Он (Максим Галкин – прим. ред.) отвечает не только за себя и свой капитал в банке, но и за жену, непростую жену. Мне кажется, он перебрал эликсира вседозволенности. Может, дурной пример юмориста из Украины, ставшего президентом", – выдал музыкант в документальном фильме "Падшие звезды" на российском канале.

По его словам, из-за своей позиции комик лишился крупных рекламных контрактов и в целом зарплаты в России. Сейчас Галкин зарабатывает на жизнь гастролями по всему миру, но заграничная деятельность не приносит ему такого дохода, который он имел раньше.

"У Максима Галкина есть гастроли за границей, но там он получает раза в три меньше, чем в России. Сама Алла Борисовна тоже немало заработала за годы карьеры. Она была самой дорогой артисткой, просила за корпоративное выступление 350 тысяч долларов. Пока рекорды ее гонораров никто из отечественных звезд не побил, но деньги имеют свойство заканчиваться", – рассказал концертный директор жены юмориста.

Как говорится в пропагандистских СМИ, Пугачева пыталась вернуть Галкина на телевидение в Российской Федерации, но даже ее известность и связи не помогли. Больше сотрудничать с предателем России не хотят.

Недавно OBOZREVATEL информировал, что уроженка Черкасс певица Анна Asti, которая 10 лет живет и строит карьеру в стране-агрессоре, лишилась бизнеса в РФ из-за украинского паспорта. Вокалистка вышла замуж за российского бизнесмена, но и он не смог повлиять на ситуацию.

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