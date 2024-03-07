Слава Каминская возмутила украинцев песней о 'красивом муже-россиянине', которую цинично спела на русском языке. Видео

Популярная украинская певица Слава Каминская пробила очередное дно. По крайней мере, именно так утверждают подписчики звезды, которые увидели ее новое видео в соцсетях. В нем бывшая солистка группы "НеАнгелы" цинично поет на русском языке. Но это лишь полбеды – поет Слава о "красивом русском муже".

Фаны в шоке от того, насколько оторвана Каминская от украинских реалий. Пока на ее Родине продолжают гибнуть люди, в том числе маленькие дети, от вражеских ракет, она поет веселые бестолковые песенки на русском и о россиянах. Свои возмущенные комментарии украинцы оставляют под соответствующим видео артистки в Instagram.

Так, на довольно странный мотив Слава спела не менее странные строчки: "У меня был муж красивый такой. Правда, русский немного, но мой. Я его довела, но не так, как могла. Прости меня, родной. До тебя у меня было много мужчин. Богатых, но только с женой".

В припевке она много раз повторила: "Алексей, Алексей, Алексей".

Судя по описанию к видео, Каминская размышляет над тем, выпускать эту песню или нет, поэтому поинтересовалась мнением у подписчиков.

Кстати, в чудаковатом и не очень понятном клипе к песне Каминская предстала в футболке с изображением Верки Сердючки.

Тем временем под постом уже собрались мысли фанатов, которые так хотела услышать Слава. Интернет-пользователи были возмущены не только языком и упоминанием россиян в песне, но и качеством музыкального продукта в целом.

Комментаторы пишут: "Русский – дно", "Я думала, что после стольких убийств и разрушений тема "рашистского" языка закрыта для украинцев навсегда! Конечно же, это выбор каждого, но сейчас война и вся Украина в трауре, язык – идентификатор нации и качества человека, уважаешь страну – говори ее языком!", "Какой ужас... Это что, кризис жанра?", "Болезнь прогрессирует", "Слава, у вас есть все для развития. Почему вы это игнорируете? Хороший голос, все красиво, но текст, подача ну какое-то бе из 90-х для гопоты максимум со средним образованием, и то на 3 с минусом", "Русский? Серьезно?"

Как писал OBOZ.UA, Каминская уже не впервые попадает в скандал из-за русского языка. В конце концов, она заявила, что не вернется в Украину. Подробности – в материале.

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