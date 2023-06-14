'Дать номер психотерапевта?' Каминская попала в скандал из-за русского языка и заявила, что не вернется в Украину

Украинская певица Слава Каминская, которая с детьми проживает в Нидерландах, в очередной раз вляпалась в скандал из-за русского языка. Исполнительница отреагировала на новость о том, что в Кременчуге на концерте Макса Барских вызвали полицию за исполнение песен на языке страны-агрессора. Она процитировала статью Конституции Украины о гарантировании "свободного развития, использования и защиты русского и других языков национальных меньшинств Украины".

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Пост в защиту русского языка Слава Каминская опубликовала в Instagram. Украинцы возмутились таким поведением звезды, уточнив, что она не до конца процитировала статью из Конституции и неправильно поняла ее смысл (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Объясните мне, законопослушные граждане. Лыжи не едут?" – с презрением написала знаменитость в личном блоге. Под постом селебрити объяснили – все, кто защищает русский язык, показывает свое уважение к Путину. Именно потому украинцев ранее и ассоциировали с россиянами, утверждая, что мы "один народ".

"Слава, вы топите за русский язык или относитесь к российскому национальному меньшинству и хотите сделать на этом акцент? Не понимаю смысл таких постов сейчас", "Таких людей, которые продолжают доказывать, что сейчас говорить на русском языке в Украине – это норма, я приравниваю к наркозависимым", "Кое-кто не понимает, что когда вы топите за русский язык, вы этим показываете, что Путин прав. Вы хотите, чтобы мы разговаривали на одном языке с россиянами? Так мы и получаем "один народ", который ничем не отличается", – пишут украинцы.

Кроме того, как заявила сама 38-летняя артистка, она не планирует возвращаться в Украину и хочет далее жить на две страны: Нидерланды и Испания. "Я говорила и говорю на русском. Я живу в Испании и Нидерландах. И возвращаться не собираюсь, потому что все сложно в головах у наших", – сказала Каминская.

Как ранее сообщил OBOZREVATEL, Игорь Кондратюк прокомментировал позицию Ани Лорак и Таисии Повалий. Телеведущий утверждает, что певицам наплевать абсолютно на всех, даже на россиян. Они ищут выгоду и комфорт для себя. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.

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