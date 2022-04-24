Слава Каминская поделилась личной трагедией на Пасху: сначала отец, теперь – Одесса

Украинская певица Слава Каминская раскрыла, что за последние три года светлый праздник Пасхи для нее сопровождается трагическими новостями. В 2020 году звезда узнала о болезни отца, а ровно через год у него случился инсульт. В канун Пасхи 2022 года российские фашисты обстреляли ее родной город – Одессу.

Артистка написала эмоциональный пост, где призналась, что ненавидит захватчиков. Он появился на странице знаменитости в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После обстрела жилой многоэтажки в Одессе исполнительница поделилась, что уже третий год Пасха становится для нее трагическим днем.

"Два года назад я узнала, что у моего отца случился инсульт, а потом обнаружили онкологию. Это был светлый праздник Пасхи. Через год после операций, восстановления и огромного желания жить инсульт произошел снова. Это произошло в ночь светлого праздника Пасхи", – написала звезда.

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В 2021 году самый родной для певицы мужчина умер, но оставил после себя счастливые воспоминания и любовь к родному городу, который русские изверги обстреляли накануне одного из важнейших для христиан праздника.

По словам Каминской, ракетный удар по Одессе стал для нее потрясением, ведь певица чувствует с ней особую связь, которой всегда гордилась.

"Для меня Одесса – это мой отец. Я всегда гордилась тем, что я одесситка, своей одесской манерой выражать свои мысли и быть не такой, как все. Прошел еще год и мра*зи начали бомбить мою Одессу накануне Пасхи", – говорится в сообщении.

Артистка написала, что ненавидит российских фашистов за то, как они поступают с украинцами, а также за отсутствие христианских ценностей.

"Оставьте нас в покое. Мы не хотим к вам. У вас же ничего святого! Ничего! Ненавижу", – закончила Каминская.

К сообщению она прикрепила фотографии своего отца в молодости и уже зрелом возрасте.

Напомним, в Одессе с 14 до 15 часов дня 23 апреля прогремели взрывы: российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу. Загорелся один жилой дом, есть повреждения объектов инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ракетных обстрелов Одессы 23 апреля погибли 8 мирных жителей, среди которых 3-месячный ребенок. Еще 18 человек были ранены.