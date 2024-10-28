Слава Демин впервые рассказал о выкидыше у своей любимой: это было тяжело

Блогер и интервьюер Слава Демин рассказал о трагической ситуации в жизни, которая его сильно ранила. Он впервые публично вспомнил о выкидыше у его любимой, имя которой не раскрывает.

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Умалчивает интервьюер также детали этого инцидента. Журналистка Наталья Тур сначала поинтересовалась якобы странной реакцией Славы Демина, когда у него на интервью певица Алена Омаргалиева рассказывала, как пережила выкидыш, но блогер сам решил вспомнить историю из собственной жизни.

"Я не соглашаюсь с тем, что у меня там была улыбка от того, что я поймал эксклюзив. Возможно, таким образом я сдерживал эмоции для того, чтобы не расплакаться. Потому что в моей жизни тоже была такая история. Я понимаю, о чем Алена... Такая история (с выкидышем. – Ред.) была в моей жизни. Это все, что я могу тебе сказать", – поведал Слава Демин.

Он также отказался раскрывать детали и личность любимой. "Это тяжело было. Единственное, что скажу, не выпрашивай – не скажу больше ничего. Потому что это касается не только меня", – сказал он.

Свою якобы улыбку во время интервью с Аленой Омаргалиевой Демин назвал эмпатией. Он признался, что после разговоров со звездными гостями он чувствует себя "выжатым лимоном".

"Я не человек, который берет интервью и машет головой, а сам думает о том, как бы съесть котлетку или как поймать эксклюзив. Нет, это не об этом. Я о том, чтобы показать зрителям, что известные люди – это такие же люди, возможно, на их примере понять, как побороть определенные психологические проблемы после выкидышей", – объяснил блогер.

Известно, что интервьюер сейчас находится в свободных отношениях. Личность своей загадочной любимой он не раскрывает, но говорит, что чувствует себя комфортно.

"Сейчас у меня есть свободные отношения. И этот человек такой, какой есть. И мы идем параллельно. Это самое главное в отношениях", – отметил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Слава Демин прокомментировал слухи о романе с актрисой Ксенией Мишиной. Он признался, что предлагал ей начать любовные отношения, но знаменитость отказала.

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