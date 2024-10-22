'Не твое дело': Слава Демин оборвал разговор об интиме с Ксенией Мишиной и рассказал, почему актриса отказала ему в отношениях

Блогер и ведущий проекта "Слава+" Слава Демин прокомментировал слухи о романе с актрисой Ксенией Мишиной. Он признался, что предлагал ей начать любовные отношения, но знаменитость ему отказала.

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В интервью "Люкс ФМ" он рассказал, что после этого полностью прекратил общение со знаменитостью. О романе блогера и актрисы в сети заговорили в конце 2023 года, однако Демин более полугода почти ничего не комментировал.

Теперь Слава Демин готов приоткрыть занавес своего прошлого, но об интимном контакте с Мишиной отказывается рассказывать, остро отвечая интервьюеру на "горячий" вопрос: "Не твое дело".

Впрочем, он объяснил, почему все же не удалось построить любовные отношения с ведущей. Слава Демин предлагал Мишиной встречаться, но она якобы не была готова к более близкому общению.

"Я не говорил, что у меня был роман с Ксенией Мишиной, я говорил, что я хотел с ней отношений, так правильнее. Мне интересны были отношения, Ксении – не очень. Я предложил Ксении отношения, она сказала, что она к ним не готова, прям к серьезным отношениям", – рассказал блогер.

Он также отметил, что их общение больше всего основывалось на вопросах карьеры и работы. Однако они периодически встречались, чтобы пойти на прогулку.

"Мы общались, я давал ей какие-то советы по поводу работы, определенных ее начинаний и продолжений на телевидении. Только так. Платил, когда шли гулять. Меня интересовали отношения, Ксению – не очень. Ну все", – прокомментировал он.

Однако блогер отметил, что сейчас находится в свободных отношениях. Личность своей загадочной любимой не раскрывает, но говорит, что чувствует себя комфортно.

"Сейчас у меня есть свободные отношения. И этот человек такой, какой есть. И мы идем параллельно. Это самое главное в отношениях", – отметил он.

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