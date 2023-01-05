Слава Демин впервые рассказал о неудачных отношениях с известной ведущей: жили вместе несколько месяцев

Популярный теле и радиоведущий Слава Демин впервые рассказал, что крутил роман с известной коллегой. Отношения пары оборвались на этапе совместной жизни, однако они продолжают дружить.

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Об этом Демин рассказал в Instagram-stories, предложив подписчикам отгадать правду и ложь из его уст. Интересно, что имя бывшей артист не назвал (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ведущий признался, что в прошлом встречался с популярной коллегой, но их отношения оборвались из-за бытовых проблем. Неназванной звезде пришлось съехать на другую квартиру.

Однако Демин до сих пор общается с бывшей, а она помогает ему, когда это необходимо. К примеру, пустила к себе пожить на несколько дней во время переезда.

"Это правда. Мы жили вместе несколько месяцев. Но не сошлись в быту. Поэтому она переехала в другую квартиру. Но мы до сих пор в клеевых отношениях. Однажды она позволила пожить несколько дней у нее, когда я переезжал с одной арендованной квартиры на другую", – поделился ведущий.

Как известно, в течение 13 лет Слава Демин был женат на режиссере Ксении Мищенко, однако в 2021 году супруги решили расстаться. Со временем у пары угасли чувства, но дружеские отношения им удалось сохранить.

Как писал OBOZREVATEL, Слава Демин рассказал, как его родственники по линии жены в оккупированном Россией Крыму отреагировали на полномасштабную войну в Украине. По словам журналиста, его тесть со своей женой отправили родным всего один ролик-фейк из TikTok о том, что президент Украины Владимир Зеленский – "наркоман".

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