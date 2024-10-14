Скрывали, что украинцы. Екатерина Кузнецова рассказала об актерах, которые остались жить и работать в России

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова много лет жила и работала в России, однако после вторжения РФ в Украину разорвала все связи со страной-агрессорой. Артистка призналась, как относится к украинским актерам, которые остаются там жить и работать.

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Об этом Екатерина Кузнецова рассказала в интервью OBOZ.UA. Актриса также вспомнила о снимавшихся в Украине россиянах и предположила, почему они так вольготно чувствовали себя в Украине.

Актриса прокомментировала позицию украинских актеров, которые, несмотря на агрессию, продолжают жить в РФ: "Это не моя ответственность. Это их жизнь и выбор. Они выбрали для себя такой путь. Вспоминая свою жизнь в Москве, не могу сказать, что испытывала к себе какое-нибудь ненадлежащее отношение. Хотя всюду рассказывала, что я из Украины, все это знали. Кто-то из наших скрывал, я никогда этого не делала. Украинский паспорт не меняла принципиально. Я себя относила к людям, живущим там как заробитчане".

Екатерина Кузнецова в свое время много снималась в России, но имела и немало ролей в украинском кино. На вопрос, как сейчас оценивает его развитие, говорит: "Считаю, что еще до войны были определенные вопросы в плане развития украинского кино. Я не верю в то, что нам не давали снимать свое, как некоторые сейчас оправдываются. Это бред. Никто не заставлял снимать российских актеров в украинском кино, на которое получили деньги, допустим, в Госкино. Да, россияне работали на нашей территории, вели себя не очень хорошо – но мы это позволяли".

Полное интервью с Екатериной Кузнецовой читайте здесь.

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