Скрыли дефекты улыбки: 5 звездных красавиц, которые поставили искусственные зубы. Фото до и после реставрации

Знаменитости проходят длинный путь, чтобы иметь "голливудскую" улыбку. Сначала годами носят брекеты, а затем систематически отбеливают зубы, потому что желтоватые от природы (что является нормой) их не устраивают.

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И если одни звезды останавливаются на вышеназванных этапах, то другие идут дальше – спиливают родные зубы, чтобы установить керамические или композитные накладки. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Мэрилин Монро

Американская актриса, модель и певица Мэрилин Монро имела от природы ровные и желтоватые зубы. Чтобы улыбка стала белоснежной, она в 1937 году установила виниры. Не по своей инициативе. На этом настояли режиссеры. Тогда этот способ эстетической реставрации только начал развиваться. Новые зубы легендарной блондинки были хрупкими, так что ей приходилось возить с собой набор сменных пластинок.

2. Майли Сайрус

Американская певица и киноактриса Майли Сайрус еще в детстве носила брекеты. Позже начала регулярно отбеливать зубы, но ее образ жизни (злоупотребление алкоголем, курение и даже наркотики) не оставлял белизне эмали и шанса. Тогда знаменитость решила спасти свою "голливудскую" улыбку винирами.

3. Скарлетт Йоханссон

Американская актриса, певица и модель Скарлетт Йоханссон от природы имела ровные зубы, однако с выразительным желтым оттенком. Чтобы не тратить кучу времени на отбеливание, она установила виниры. Теперь звезда не стесняется широко улыбаться на камеры.

4. Николь Кидман

Австралийская актриса, певица и продюсер Николь Кидман в молодости имела желтоватый цвет зубов. Это не понравилось ни ее агенту, ни продюсерам. Чтобы покорить Голливуд, девушка систематически отбеливала зубы, а позже установила виниры неестественно белого цвета.

5. Деми Мур

У американской актрисы Деми Мур родные зубы были грязно-желтыми и неровными. А от постоянных стрессов выпали 2 передних. Все это убедило знаменитость поставить виниры, которые она с удовольствием демонстрирует во время дефиле на красных дорожках.

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