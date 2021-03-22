Скрипка показал архивные фото с черными ногтями и баяном

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка поделился с поклонниками снимками, на которых показал, как выглядел 20 лет назад с накрашенными ногтями.

Соответствующие фото знаменитость опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что в этом году его группе исполняется уже 35 лет.

Так, на кадрах Скрипка позировал во время одного из концертов, играя на трубе. При этом музыкант держал в руках баян и сидел на стуле. Для выступления певец выбрал ярко-красную рубашку и темные брюки. Стоит отметить, что также звезда накрасил ногти черным цветом.

"Эти фото настоящая классика. Трудно поверить, но этим карточкам 20 лет", – написал Скрипка.

Как выглядел Скрипка 20 лет назад Instagram/Олег Скрипка

Скрипка показал архивные фото Instagram/Олег Скрипка

Напомним, Олег Скрипка – украинский рок-музыкант-мультиинструменталист и общественный деятель, актер, вокалист, автор песен, лидер группы "Вопли Видоплясова". Заслуженный артист Украины.

Ранее музыкант снял клип на песню TWO COLORS ("Два кольори"), где продемонстрировал свой новый образ. Знаменитость решил сменить имидж и перекрасил волосы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как выглядят дома известного певца, лидера группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипки. Так, у музыканта есть два особняка.