Скрипка показав архівні фото з чорними нігтями та баяном

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка поділився з шанувальниками знімками, на яких показав, який вигляд мав 20 років тому з нафарбованими нігтями.

Відповідні фото знаменитість опублікував на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця), зазначивши, що цього року його гурту виповнюється вже 35 років.

Так, на кадрах Скрипка позував під час одного з концертів, граючи на трубі. До того ж музикант тримав у руках баян і сидів на стільці. Для виступу співак обрав яскраво-червону сорочку і темні брюки. Варто зазначити, що також зірка нафарбував нігті чорним кольором.

"Ці фото справжня класика. Важко повірити, але цим карткам 20 років", – написав Скрипка.

Який вигляд мав Скрипка 20 років тому Instagram/Олег Скрипка

Скрипка показав архівні фото Instagram/Олег Скрипка

Нагадаємо, Олег Скрипка – український рок-музикант-мультиінструменталіст і громадський діяч, актор, вокаліст, автор пісень, лідер гурту "Воплі Відоплясова". Заслужений артист України.

Раніше музикант зняв кліп на пісню "TWO COLORS" ("Два кольори"), де продемонстрував свій новий образ. Знаменитість вирішив змінити імідж і перефарбував волосся.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали, який вигляд мають будинки відомого співака, лідера гурту "Воплі Відоплясова" Олега Скрипки. Так, у музиканта є два маєтки.