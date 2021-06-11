Скоро появится украинская версия "Не родись красивой", но российскую Катю Пушкареву уже не узнать

Группа KAZKA выпустила новую песню "Красива серцем", которая станет саундтреком к украинскому сериалу "Моя улюблена Страшко". Сюжет картины напоминает историю Кати Пушкаревой – главная героиня устраивается на работу в крупную компанию, и вскоре ее жизнь изменится.

На официальной странице коллектива KAZKA на Youtube появилась новая композиция (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Эта работа стала смелым экспериментом для музыкантов.

"Красивая сердцем" – эксперимент для группы, ведь здесь манера пения фронтвумен Александры Зарицкой отличается от привычного звучания, как и сама музыка. Слушатель сталкивается с совершенно новым форматом, но все это объединяет привычная гармония и звуки свирели Дмитрия Мазуряка. У слушателя возникает ощущение единения с музыкой, с собой и окружающим миром, что также является одним из месседжей сериала", – говорится в релизе клипа.

Видео дня

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OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как главная героиня российского сериала "Не родись красивой" выглядит сейчас. Актриса Нелли Уварова стала приглашенным гостем в программе "Вечерний Ургант". В Instagram передачи появилось фото с ведущим Иваном Ургантом, Нелли Уваровой и другими звездами.

Поклонники в комментариях отметили, что звезда сериала сильно изменилась.

"Вообще не узнала никого! Вот это перемены! Иногда полнота к лицу", "Нелли Уварову не узнать теперь", "Уварова поправилась, не узнать", "Давно не видела… Нелли изменилась!" – написали они.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нелли Уварова показала своего сына Игнатия на видео. На нем актриса вместе с наследником и другими звездами спела песню "Серенада трубадура".