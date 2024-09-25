Скончался звезда 'Солдатов' Роман Мадянов, который рвался на Донбасс и восхвалял Путина

Заслуженный артист России и заядлый путинист Роман Мадянов, известный в частности по сериалу "Солдаты", скончался в Москве на 63 году жизни. Причиной смерти стал рак.

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Об этом сообщают росмедиа. Как известно, после полномасштабного вторжения России в Украину актер поддержал политику окупантов. Путинист неоднократно заявлял о своем желании гастролировать на временно захваченные украинские территории и даже хотел стать частью "актерской агитбригады".

"Я всегда вместе со своей страной и очень уважаю нашего президента", – отметил Мадянов в одном из интервью. Он также добавил, что его семья якобы посылает гуманитарную помощь на Донбасс. Мол, всеми "волонтерскими" процедурами занимается супруга пропагандиста.

Приспешник Кремля не умолчал и о своих бывших коллегах, которые сделали выбор в пользу Украины или покинули родину. "Я просто жалею. У этих людей очень, к сожалению, печальное будущее. Оторвав от себя свою родину, страну, им с этим жить. И как они будут с этим жить, я не знаю. Но самое главное, повторю: они плюнули туда, на могилы. А плевать на могилы нельзя", – заявил ранее Мадянов.

По имеющимся данным, в последнее время путинист болел. В начале осени 2024 года все представления с его участием отменили из-за плохого состояния здоровья артиста.

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