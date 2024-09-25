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Скончался звезда "Солдатов" Роман Мадянов, который рвался на Донбасс и восхвалял Путина

Карина Вишнякова
Люди
1 минута
7,3 т.
Скончался звезда 'Солдатов' Роман Мадянов, который рвался на Донбасс и восхвалял Путина

Заслуженный артист России и заядлый путинист Роман Мадянов, известный в частности по сериалу "Солдаты", скончался в Москве на 63 году жизни. Причиной смерти стал рак.

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Об этом сообщают росмедиа. Как известно, после полномасштабного вторжения России в Украину актер поддержал политику окупантов. Путинист неоднократно заявлял о своем желании гастролировать на временно захваченные украинские территории и даже хотел стать частью "актерской агитбригады".

Скончался звезда "Солдатов" Роман Мадянов, который рвался на Донбасс и восхвалял Путина

"Я всегда вместе со своей страной и очень уважаю нашего президента", – отметил Мадянов в одном из интервью. Он также добавил, что его семья якобы посылает гуманитарную помощь на Донбасс. Мол, всеми "волонтерскими" процедурами занимается супруга пропагандиста.

Скончался звезда "Солдатов" Роман Мадянов, который рвался на Донбасс и восхвалял Путина

Приспешник Кремля не умолчал и о своих бывших коллегах, которые сделали выбор в пользу Украины или покинули родину. "Я просто жалею. У этих людей очень, к сожалению, печальное будущее. Оторвав от себя свою родину, страну, им с этим жить. И как они будут с этим жить, я не знаю. Но самое главное, повторю: они плюнули туда, на могилы. А плевать на могилы нельзя", – заявил ранее Мадянов.

По имеющимся данным, в последнее время путинист болел. В начале осени 2024 года все представления с его участием отменили из-за плохого состояния здоровья артиста.

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