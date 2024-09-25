Мел Гибсон вывел в свет дочь от россиянки Оксаны Григорьевой: как выглядит 14-летняя Люсия

Известный австрало-американский актер Мел Гибсон появился на красной дорожке, приуроченной к показу своего нового приключенческого фильма ужасов "Monster Summer", в сопровождении двух потомков. Звезда вывел в свет 14-летнюю дочь Люсию от россиянки Оксаны Григорьевой и 7-летнего сына Ларса, мамой которого является Розалинд Росс.

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В последние годы знаменитость редко посещает публичные мероприятия, поскольку восстанавливает свою репутацию после ряда скандалов. Как сообщает издание ТаблоID, одним из самых громких стал развод лауреата двух премий "Оскар" с бывшей избранницей из России.

На торжественном мероприятии Люсия появилась в стильном красном мини-платье, которое удачно дополнила босоножками на невысоких каблуках. Интересной деталью образа девушки стал мерцающий клатч, который удачно перекликался с золотистыми украшениями. Она предпочла распущенные волосы с центральным пробором и нюдовый макияж.

Мел Гибсон облачился в темно-синие джинсы и классический пиджак в светлую клеточку, которые выглядели хорошо в сочетании с контрастной белой рубашкой. В своем аутфите актер соединил деловой и повседневный стиль, отдав предпочтение темным кроссовкам.

7-летний Ларс также избрал для себя более сдержанный образ. Он вышел в люди в черных брюках и светлой рубашке.

68-летний актер расторг брак со своей бывшей женой Оксаной Григорьевой до того, как их совместной дочери исполнился один год. Процесс развода превратился в громкий скандал, поскольку россиянка обвиняла звезду в насилии и попытке убийства.

Кроме Люсии и Ларса, Мел Гибсон является отцом семи детей от брака с Робин Мур: Ханни Мэй Бробст, Кристиана Гибсона, Эдварда Гибсона, Вилла Гибсона, Луи Гибсона, Майло Гибсона и Томаса Гибсона.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Дэвид Бекхэм поздравил единственную дочь с 13 днем рождения и показал милые детские видео.

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