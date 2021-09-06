Американская мечта Ирвинга Берлина. Как парень из Могилева, не зная нот, стал автором гимна США. Фото

Государственный гимн США написал Ирвинг Берлин из Могилева (Беларусь). У него было всего два класса образования, он не знал ноты, а в 45 лет научился играть на фортепьяно и только на черных клавишах.

Ирвинг Берлин родился 11 мая 1888 года в Могилеве у кантора городской синагоги Моисея Балина. Он был пятым ребенком и при рождении получил имя Израиль (Изя). Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как оказалось, специально для Берлина компания Weser Bros изготовила пианино, умеющее переводить мелодии в другие тональности. Парень умел сочинять красивые мелодии и ритмы, и стал самым популярным композитором Америки.

Видео дня

В пятилетнем возрасте погромщики сожгли дом Изи и в 1893 году его семье пришлось переехать в Нью-Йорк. Клерк, регистрировавший иммигрантов, записал фамилию Балин так, как прочел ему помощник: Beilin, а позже, наборщик в типографии, где печатались ноты, вместо i набрал r. Затем сам композитор поменял имя на Ирвинг, чтобы звучало на американский лад. Так Изя Балин превратился Ирвинга Берлина.

С 13 лет Изя работал певцом в баре и одновременно писал песни. Он становился все популярнее, а певцы мечтали заполучить его песню в репертуар.

Однажды певица Дороти Гоуц пробралась в офис композитора и стала упрашивать Ирвинга дать ей любую песню. Вдруг в комнату с тем же намерением ворвалась вторая певица. Дороти дала сопернице оплеуху. Девушки сцепились и продолжали драку на полу. Берлин отдал песню второй певице, а на Дороти женился. Через пять месяцев после свадьбы Дороти заболела тифозной лихорадкой и умерла.

После этого Берлин начал встречаться с журналисткой, дочерью миллионера и телеграфного магната. Отец девушки был против брака с "безродным еврейским эмигрантом", потому похитил дочь и увез ее в Европу. В результате она сбежала из дома и все-таки вышла замуж за возлюбленного.

Церемония бракосочетания прошла тайно. На тот момент девушке было 22 года, а Берлину – 37 лет. Отец в ярости лишил ее наследства. Позже у молодоженов родилась дочка, в честь нее появилась "Русская колыбельная", признанная лучшей песней 1927 года.

"God Bless America" Берлин написал в 1918 году. Рукопись пролежала 20 лет.

Песню "God Bless America" впервые исполнили в 1939 году в день памяти погибших в первой мировой, публика встала и слушала, сняв шляпы, как при исполнении национального гимна. Песня принесла кучу денег, но Берлин сказал: "На патриотизме зарабатывать нельзя" и подписал контракт, по которому все гонорары от песни перечислялись ассоциации бойскаутов Нью-Йорка.

К слову, за свою жизнь Берлин создал полторы тысячи песен в самой разной стилистике – от песенок на идише, высмеивающих шаблонные представления об евреях, от подражаний афроамериканскому джазу и госпел, вплоть до гимнов, воспевающих традиционные "американские ценности". Творческая активность Берлина снизилась к 1950-м годам, после 1966 он перестал сочинять.

Ирвинг Берлин умер в 1989 году, когда ему исполнился 101 год. Он ушел из жизни тихо и во сне.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, уличный музыкант-саксофонист в американском метро заиграл на саксофоне гимн Украины.