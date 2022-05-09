Скончалась издатель L'Officiel Austria Светлана Лавринович: невестке экс-министра Украины было 36 лет

В возрасте 36 лет неожиданно скончалась издатель L'Officiel Austria Светлана Лавринович (девичья фамилия Гудакова). Прощание с ней состоится в Лимасоле, Кипр, где красавица провела свои последние дни.

Трагической новостью поделился в Instagram ее муж, сын бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, Максим Лавринович. Пока причины смерти не разглашаются (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам избранника покойной, ее смерть наступила ночью. Вероятно, в воскресенье, 8 мая.

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"Наша любовь и жизнь Светлана не проснулась вчера утром. Прощание состоится 11.05.2022 в Лимасоле, Кипр. Почивай с миром", – написал он.

Жена Максима Лавриновича была издателем модных глянцев L'Officiel Austria, L'Officiel Monaco и L'Officiel Cyprus. В Instagram австрийского издания также сообщили о ее смерти и вспомнили сотрудницу несколькими добрыми словами.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти нашей любимой, прекрасной и энергичной матери, жены и делового партнера Светланы Лавринович. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи Лавринович в это тяжелое время и молиться за Светлану и ее семью".

О личной жизни пара известно не так много. Влюбленные не публиковали общие фото, а Instagram покойной красавицы закрыт для чужих глаз.

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