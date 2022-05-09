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Скончалась издатель L'Officiel Austria Светлана Лавринович: невестке экс-министра Украины было 36 лет

Катерина Малай
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Скончалась издатель L'Officiel Austria Светлана Лавринович: невестке экс-министра Украины было 36 лет

В возрасте 36 лет неожиданно скончалась издатель L'Officiel Austria Светлана Лавринович (девичья фамилия Гудакова). Прощание с ней состоится в Лимасоле, Кипр, где красавица провела свои последние дни.

Трагической новостью поделился в Instagram ее муж, сын бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, Максим Лавринович. Пока причины смерти не разглашаются (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Светлана Лавринович скончалась в 36 лет

По словам избранника покойной, ее смерть наступила ночью. Вероятно, в воскресенье, 8 мая.

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"Наша любовь и жизнь Светлана не проснулась вчера утром. Прощание состоится 11.05.2022 в Лимасоле, Кипр. Почивай с миром", – написал он.

Жена Максима Лавриновича была издателем модных глянцев L'Officiel Austria, L'Officiel Monaco и L'Officiel Cyprus. В Instagram австрийского издания также сообщили о ее смерти и вспомнили сотрудницу несколькими добрыми словами.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти нашей любимой, прекрасной и энергичной матери, жены и делового партнера Светланы Лавринович. Мы просим вас уважать частную жизнь семьи Лавринович в это тяжелое время и молиться за Светлану и ее семью".

Глянец простился со Светланой Лавринович

О личной жизни пара известно не так много. Влюбленные не публиковали общие фото, а Instagram покойной красавицы закрыт для чужих глаз.

Instagram Светланы закрыт

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