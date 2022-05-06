Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко

В возрасте 77 лет скончался известный украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко. О трагической новости сообщила его супруга Марина.

Сообщение с датой смерти появилось на ее странице в Facebook. "Сергей Дяченко. 14 апреля 1945 – 5 мая 2022", – написала она (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Причины смерти пока не разглашаются.

Талантливый писатель родился в Киеве, как и его жена Марина Дяченко, с которой они со временем напишут не одну культовую книгу.

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В молодости покойный работал врачом-психиатром и помогал людям. Получил степень кандидата биологических наук и окончил сценарный факультет во Всероссийском государственном институте кинематографии.

Талант к созданию интересных сюжетов открыл в себе в конце 1970-х, когда начал активно увлекаться написанием сценариев. Являлся автором истории телеэпопеи "Николай Вавилов" и художественного фильма "Голод-33".

С будущей избранницей познакомился в начале 1990-х. В 1993 пара поженилась, а уже в 1994 начала писать фантастические романы и повести. С 2004 по 2009 годы супруги жили в Москве, после чего переехали в Лос-Анджелес.

Самые популярные работы супругов – трилогия "Ведьмин век" (1997 – 2020), цикл "Вишенки", дилогия Vita Nostra (2007, 2021), романы "Пещера", "Медный король" и многие другие, а также сценарий к фильму "Зеленый остров" (2008).

Последней общей книгой Марины и Сергея стал роман в повестях "Масштаб".

В 2005 году на европейском конвенте фантастов Eurocon супругов назвали "лучшими писателями-фантастами Европы", ведь они писали преимущественно в жанре научной фантастики, фэнтези и сказок.

Интересно, что Сергей Дяченко любил писать один до того, как встретил свою избранницу Марину. Например, в 70-х Сергей создал свое первое большое произведение – детективный роман "Симфония".

Однако после многих лет брака он говорил: "Не существует писателя Сергей Дяченко – есть писатель Сергей и Марина Дяченко".

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