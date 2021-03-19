Зеленская показала элегантный образ на официальной встрече. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике в стильном пиджаке темно-зеленого цвета и блузке молочного оттенка.

Для встречи с министром развития общин и территорий Украины Алексеем Чернышевым Зеленская выбрала строгий, но эффектный наряд. Свой образ она дополнила массивной брошью золотого цвета, аккуратно собранными в хвост волосами, также на ней была светлая защитная маска.Соответствующие снимки с мероприятия опубликованы на официальной странице первой леди в Facebook.

"Сегодня я рада была встретиться с министром развития общин и территорий Алексеем Чернышевым, председателями ОГА Черкасской, Донецкой и Винницкой областей и мэрами Винницы и Мариуполя, которые подписали меморандум о развитии безбарьерной архитектуры в Украине и поделились своими планами",– говорится в подписи к фото.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленская встретила литовскую делегацию в модном наряде. Для церемонии она выбрала пальто винного цвета с накладными карманами и большими пуговицами, подчеркнув высокую талию поясом чуть более яркого оттенка.