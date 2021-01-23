Скичко, Вакарчук, Огневич: 10 украинских звезд, которые пошли в политику

Сегодня мечтает стать политиком чуть ли не каждый украинец. Высокий статус, собственная охрана, деньги – это только несколько причин, которые заставляют людей менять карьеру и идти в депутаты.

Так, Злата Огневич, Святослав Вакарчук, Руслана Лыжичко, даже Нина Матвиенко попробовали себя в роли нардепов, но через время изменили свое решение. Некоторым знаменитостям стать политиком все же удалось. Так, 20 января 2021 года Кабинет министров утвердил Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной администрации. По этому случаю OBOZREVATEL вспомнил о самых известных представителей украинского шоу-бизнеса, которые были или только пытались стать депутатами и мэрами.

1. Александр Скичко

В 2010 году молодой Скичко впервые засветился на телеэкране, когда пришел на шоу "Караоке на Майдане". Исполнив песню De Shifer – "Титры", которую посвятил своей любимой, Скичко одержал победу. Через год Александр принял участие в шоу "Україна має талант-2", а уже в 2017 году он вел Первую национальную кинопремию "Золота Дзиґа", "Евровидение" в Киеве и телепрограмму "Зірковий шлях". Теперь бывший шоумен возглавит Черкасскую облгосадминистрацию.

2. Юрий Корявченков

Актер студии "Квартал 95 ", всем известный как "Юзик", с 2019 года работает заместителем председателя депутатской фракции политической партии "Слуга Народа". На одном из заседаний Верховной Рады попал в скандал из-за того, что раздавал билеты на концерт "Вечернего квартала" депутатам. Интересно, что в 2020 году Корявченков отказался баллотироваться в мэры Кривого Рога.

3. Сергей Притула

Шоумен и известный телеведущий в прошлом году баллотировался в мэры Киева, но не набрал достаточно голосов избирателей. Также в 2019 году намеревался стать народным депутатом Украины от партии "Голос", но в Раду не прошел. Притула занимается волонтерской деятельностью, работает креативным продюсером и ведущим развлекательного телешоу "Кто сверху?". Многие украинцы помнят его как ведущего утреннего шоу "Подъем" на "Новом канале", одного из актеров "Вар'яти-шоу", участника украинского "Камеди клаб" и ведущего национального отбора на "Евровидение".

4. Михаил Поплавский

Поющий ректор Киевского национального университета культуры и искусств и народный артист Украины Михаил Поплавский в прошлом году возглавил избирательный список Аграрной партии. Певец начал политическую карьеру еще в 2002 году, когда получил мандат как самовыдвиженец на Кировоградщине. Также известно, что в 2006 году выдвигался кандидатом на пост мэра Одессы, позже был доверенным лицом кандидата в президенты Виктора Ющенко. 15 января 2014 принял присягу народного депутата, а на следующий день голосовал за "диктаторские" законы, принятие которых предшествовало смертям на Майдане. Сейчас певец занимается продвижением своего блога в Instagram и записывает небольшие скетчи в TikTok.

5. Нина Матвиенко

Украинская певица, лауреатка премии имени Шевченко, народная артистка Украины Нина Матвиенко в 1998 году прошла в парламент по спискам "Народного Руху". Тогда певица решила даже не принимать присягу народного депутата и отказалась от мандата.

6. Святослав Вакарчук

Певец и лидер группы "Океан Эльзы" в 2007 году прошел в парламент по списку политсилы "Наша Украина – Народная Самооборона", основателем которой был Виктор Ющенко, а уже в 2008-м – добровольно сложил депутатские полномочия. Тогда певец предпочел гастроли. А 16 мая 2019 представил свою политическую партию "Голос" и заявил, что идет на парламентские выборы как лидер партии.

В августе 2019 Вакарчук стал депутатом Верховной Рады Украины IX созыва и членом комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Летом 2020 музыкант решил сложить депутатский мандат и вышел из фракции "Голос", чтобы покинуть Раду.

7. Руслана Лыжичко

Певица и победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко в 2006 году прошла в Верховную Раду по избирательному списку "Нашей Украины". Но народный депутат часто пропускала парламентские сессии, хотя и была членом комитета по вопросам информационного обеспечения евроинтеграции. Через год своей работы в политике, она, как и Святослав Вакарчук, оставила депутатство.

8. Злата Огневич

Злата Огневич стала еще одной певицей, которая сложила досрочно депутатские полномочия. Известно, что в 2014-м она прошла в парламент как представитель "Радикальной партии" Олега Ляшко, а уже осенью 2015 года отказалась от мандата.

9. Анастасия Приходько

Известная певица начала свою карьеру с победы на российской "Фабрике звезд" и даже приняла участие в "Евровидении-2009" от России. И, поддержав революцию достоинства в 2014 году, отказалась от всех полученных российских наград. В 2015 году Приходько делала попытку зайти в политику и стала частью команды "Радикальной партии", но после критики в соцсетях, отрицала это. Осенью 2018-го вместе с комбатом "Украинской добровольческой армии" Андреем Гергертом представила общественно-политическое движение "Вимагаю змін", но передала руководство Гергерту и вышла из движения. Затем певица присоединилась к команде Юлии Тимошенко и занималась социальной политикой до сентября 2019 года. Тогда Приходько вышла из партии "Батьківщина" и на этом ее политическая карьера пока завершилась.

10. Богдан Бенюк

Актер Богдан Бенюк в течение многих десятков лет работал в театре и кино, вел юмористические телепередачи "Шоу самотнього холостяка" и "Біла ворона". Но карьера политика волновала его давно. Еще в 1997 году Бенюк присоединился к Партии зеленых Украины, а с 2006-го баллотировался в Верховную Раду, работал депутатом во время XVII и XVIII созыва и членом комитета по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Сейчас народный артист Украины является депутатом Киевского городского совета от партии "Свобода".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скичко стал губернатором Черкасщины. Александр был популярным телеведущим, пока не попал в Верховную Раду.