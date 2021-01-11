Стало відомо, як пройде Євробачення у 2021 році
Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться в Роттердамі 22 травня 2021 року, незважаючи на пандемію COVID-19.
За словами коментатора проєкту Грема Нортона, захід буде у звичному для всіх форматі. Але все ж він вважає, що на стадіон навряд чи пустять 20 тисяч глядачів. Про це чоловік повідомив виданню BBC News.
Нортон зазначив, що якщо учасники не зможуть приїхати в Роттердам або будуть на карантині, то на конкурсі зможуть використовувати записи виступів артистів.
Нагадаємо, Євробачення – це конкурс естрадної пісні серед країн-членів Європейського мовного союзу.
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