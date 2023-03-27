Скарлетт Йоханссон, Шэрон Стоун и другие: пять звезд, которые опозорились неудачной прической. Фото

Не секрет, что звезды перед тем, как блистать своей красотой и эффектностью на красных дорожках, тратят на сборы целый день. С ними работает полноценная команда стилистов, визажистов, дизайнеров и других профессионалов, необходимых для создания идеального образа. Но порой даже проверенные люди могут подвести и, например, сделать неудачный мейк или прическу. Сегодня поговорим о втором случае.

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Неизвестно, что руководствовало некоторыми звездами, когда они делали эти прически. То ли душа требовала экспериментов, то ли хотели задать новый тренд и войти тем самым в историю. Если первый вариант, то эксперимент выдался провальным, а если второй – эти стрижки и укладки действительно вошли в историю как те, которые никогда не стоит повторять.

Дженнифер Лопес

Кто-то может сказать, что в далеком 2002 году эта прическа могла считаться довольно модной. Однако укладка с объемными кудрями и заколотой назад прядью выглядит откровенно смешно и нелепо. Более того, она сделала голову красотки Джей Ло похожей на трапецию.

Скарлетт Йоханссон

Знаменитая актриса однозначно ошиблась, когда согласилась на эту стрижку. Хотя нечто подобное в стиле "маллет" сейчас, наоборот, набирает популярности. Тем не менее, Скарлетт демонстрирует один из самых неудачных вариантов этой стрижки. Разноуровненвые пряди и их мелирование выглядят однозначно немодно и не красят звезду.

Шэрон Стоун

Звезда "Основного инстинкта" – главный звездный амбассадор коротких стрижек, которые ей, безусловно, очень идут. Однако здесь актриса перестарась с объемом, приподняв пряди в хаотичном порядке.

Кристен Стюарт

Звезда "Сумерек", если проанализировать большинство ее выходов, не сильно печется своим внешним видом. Именно поэтому в ее арсенале целое портфолио антипримеров работы стилиста по волосам. Заколки на голове в стихийном порядке и странный пучок из прядей на затылке выглядят несколько неухоженными.

Кейт Хадсон

Кейт Хадсон – обладательница блестящих, золотистых и красивых волос, однако мелкая завивка заставила об этом забыть, придав по-настоящему стильной актрисе смешного вида.

Как писал OBOZREVATEL ранее, не только звездные красотки хотят сиять на светских мероприятиях, но и голливудские актеры, певцы и секс-символы прихорашиваются на красные дорожки. Известные мужчины берут себе в команду гримеров, которые готовят их к выходу в свет, но не всегда мейкап остается незаметным. О звездах-мужчинах, которые опозорились на публике неудачным макияжем, – читайте в нашем материале.

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