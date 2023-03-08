6 звездных мужчин, которые опозорились с неудачным макияжем на публике. Фото

Не только звездные красотки хотят сиять на светских мероприятиях, но и голливудские актеры, певцы и секс-символы прихорашиваются на красные дорожки. Известные мужчины берут себе в команду гримеров, которые готовят их к выходу в свет, но не всегда мейкап остается незаметным.

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Мужской макияж считается удачным, если не бросается в глаза. Но иногда мастера перебарщивают с гримом и это выглядит курьезно. OBOZREVATEL собрал фото неудачных макияжей селебрити, которые были замечены на публике.

Закари Куинто

Актер Закари Куинто вышел на красную дорожку с белой пудрой под глазами. Инциндент произошел на 61-м Берлинском международном кинофестивале в 2011 году. Под вспышками фотокамер матирующая прозрачная пудра стала белой.

Брэдли Купер

Актер Брэдли Купер пришел на премьеру фильма "День Святого Валентина" в 2010 году с макияжем, который запомнила вся публика. Визажисты нанесли звезде Голливуда слишком темный тональный крем, поэтому кожа на бороде и шее была светлее.

Келлан Латс

Актер Келлан Латс пришел на премьеру фильма CGI в 2012 году с белыми щеками. Визажисты нанесли звезде Голливуда слишком много консиллера и пудры, поэтому лицо стало похожим на маску.

Джаред Лето

Голливудский актер Джаред Лето раньше всегда выходил на публику с макияжем. Он красился черными тенями вокруг глаз. Однако иногда его визажисты допускали ошибки и тени растекались по векам. Сейчас актер отказался от макияжа в стиле готов.

Зак Эфрон

Актер Зак Эфрон на светских мероприятиях часто появляется с "женским" макияжем, поэтому его сравнивают с куклой Барби. Без тонального крема и контуринга Эфрон выглядит иначе.

Джонни Депп

Актер Джонни Депп пристрастился к яркому смоки после грима на съемочной площадке "Пиратов Карибского моря". Впрочем, если в фильме его образ выглядел лаконично, в реальной жизни подобный макияж часто становился темой обсуждения критиков.

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