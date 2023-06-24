'Эталонная мразь': наряжавшаяся в украинскую вышиванку Собчак встала на сторону Путина во время мятежа в РФ и получила 'приговор'

Так называемая российская оппозиционерка и журналистка Ксения Собчак отреагировала на мятеж в Российской Федерации, показав свое истинное лицо. Она отметила, что за последние сутки спала всего несколько часов, ведь постоянно мониторит новости. В своих соцсетях телеведущая освещает ситуацию в стране и задается вопросом, увидят ли ее сограждане противостояние Кадырова и Пригожина, которое "многие прогнозировали".

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"Журналистка" оставляет свои абсурдные мысли в личном Telegram-канале. К слову, на днях она оправдалась за фото в украинском национальном костюме, которое было сделано практически 10 лет назад на Майдане, во время ее репортажа. Ксения заявила – что был такой формат съемок и она надела вышиванку не по своей воли. Сегодня же, на фоне событий, Собчак резюмировала, что мятеж в военное время – на руку врагу (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Но вот, что я хочу сказать, друзья: мятеж в военное время – это в любых случаях и при любом раскладе игра на руку второй стороне, воюющей против. Это ослабляет, рассеивает внимание и играет на понижение безопасности даже мирных и гражданских, не только фронтовиков. Это скверный шаг", – выдала "оппозиционерка".

Пользователи сети отреагировали на слова Ксении Собчак, жестко поставив ее на место. Кроме того, они напомнили, что в России нет непроимперских оппозиционных политиков. А все россияне, которые якобы находятся "вне политики", все равно до конца верны кремлевскому фюреру.

"Собчак нужно утилизировать, как и всех российских фашистов вообще", "А вот и Собчак показала свое "лицо", которое против войны", "Это же теракт, получается? А где же Собчак со своими визгами о теракте?", "Тот неловкий момент, когда понимаешь, что Симоньян умнее, чем Собчак", "Антивоенную Ксению Собчак снова как-то неправильно поняли, или она прямо пишет, что "скверный шаг" и "игра на руку второй стороне"?", "Собчак, конечно, эталонная мразь", – читаем в Twitter.

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