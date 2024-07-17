Скандальный украинский блогер Волошин попал в базу 'Миротворец'

Скандального блогера Александра Волошина внесли в базу "Миротворец". На сайте инфлюэнсера обвиняют в участии в актах гуманитарной агрессии против Украины, распространении российской пропаганды и ИПСО, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность государства.

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Причиной послужило высказывание знаменитости о ракетном обстреле россиянами детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая состоялась 8 июля. Волошин и ряд его украинских коллег призвали власти начать переговоры с РФ. В частности, он отметил, что Украина "не вывозит войну" и необходимо "играть на их условиях", говорится на сайте "Миротворец".

Впоследствии блогер вышел в Insta-stories, чтобы выразить свое негодование от ситуации. По словам инфлюэнсера, его "уравняли с сепаратистами". "Я не знаю, как мне реагировать на это. Каждый день происходят события, которые делают меня в глазах тех людей, которые не видели всей ситуации, врагом и заставляют меня оправдываться, – сказал он. – Сделать человека антигероем очень легко. При этом, что я уже сто раз сказал, что я неправ. Признал свою ошибку".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как 26-летний украинский блогер Волошин заявил, что переезжает из Киева за границу.

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