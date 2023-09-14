Скандальный украинский блогер сделал предложение своему парню. Видео

Известный украинский блогер, актер и певец Олег Машуковский, который в январе 2023 года совершил каминг-аут, сделал предложение своему парню. Звезда сериала "Киев днем и ночью" вручил обручальное кольцо любимому – визажисту и блогеру по имени Данил – во время восхождения на вершину Говерлы.

Блогер поделился трогательным видео предложения в Instagram. Он также порадовал фанов радостным известием – Даниил сказал "да" (чтобы посмотреть видео, докролльте до конца страницы).

Машуковский в течение нескольких дней снимал обручальное кольцо в синей коробочке за спиной своего парня, когда тот даже не догадывался о намерениях любимого. Когда пара поднялась на Говерлу, Олег очень нервничал и в слезах рассказал подписчикам, что собирается сделать серьезный шаг, однако не раскрывал, какой именно.

Видео дня

Впоследствии он поделился видео, где становится перед бойфрендом на одно колено и протягивает ту самую коробочку.

"Счастье – оно именно здесь и сейчас. Счастье не надо заслуживать, ты его себе делаешь собственноручно. Каждый человек имеет право быть счастливым, несмотря на то, что подумают другие. Будьте счастливы! PS: Даниил сказал "да", – подписал кадры звезда соцсетей.

Комментаторы поспешили поздравить пару с помолвкой. Они писали: "Поздравляем и желаем супружеского равенства", "Вы так друг другу подходите. Пусть ваш брак будет счастливым", "Мы этого дождались. Наконец!", "Радуюсь за вашу личную жизнь больше, чем за свою", "Все заслуживают счастье и любовь, вы лучшие".

Однако, как и следовало ожидать, нашлись хейтеры, не оценившие намерения мужчин стать официальными супругами. "Позор", "Мужики, вы чего?", "И кто из вас будет в белом платье?" – можно встретить под видео.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Олег Машуковский попал в громкий скандал после видео с морскими котиками в гостиничном номере дельфинария "Немо" и был обвинен в жестоком обращении с животными. Он записал видео с оправданиями. Попытка отбелить свою репутацию и доказать, что "ничего плохого я не сделал", оказалась провальной, ведь большинство интернет-пользователей еще больше захейтили знаменитость.

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