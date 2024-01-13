Скандальный лидер Rammstein Тилль Линдеманн шокировал фанатов сценой, напоминающей изнасилование

Лидер известной немецкой группы Rаmmstein Тилль Линдеманн оскандалился новой провокационной выходкой. Рекламируя клип на песню Entre dos tierras, артист опубликовал тизер с инсценировкой сцены изнасилования.

Видео дня

Немецкие СМИ запестрели заголовками о шокирующем видео и провокационном поведении артиста. Интересно, что в полной версии клипа ничего подобного не показали, потому что сцены были смонтированы в другом порядке. Редакторы Brisant предположили, что видео могло быть отсылкой на громкое дело, где певца обвиняли в сексуальном насилии.

В тизере Линдеманн, одетый в белый костюм, снимает одежду среди острова, а женщина падает на землю. Тогда фанатам показали, как артист зажимает ей рот и сжимает шею, характерно двигаясь сверху.

В оригинальном клипе тоже есть сцены с этой же женщиной, но по сюжету именно она преследует героя видео, оказавшегося на незаселенном острове. Кадра с инсценировкой изнасилования там нет, но есть моменты, где женщина плачет, лежа на земле.

Сексуального подтекста в ролике хватает. Героини сняты в довольно провокационных позах, а одна из них, полностью раздетая, расставляет ноги перед певцом.

Немецкий артист известен тем, что снимает довольно сумбурные и часто отвратительные клипы, но фанаты склонны считать, что работы звезды имеют подтекст. Так, например, Entre dos tierras, что переводится как "Между двумя мирами", может быть ответом на обвинения в изнасиловании.

Всего несколько месяцев назад прокуратура Берлина прекратила расследование против Тилля Линдеманна по подозрению в совершении сексуальных преступлений. Несколько женщин пожаловались на артиста, но он всегда отрицал обвинения.

Ранее OBOZ.UA писал, что Линдеманн, на весь мир кричавший о сострадании к украинцам, опубликовал видеоработу с россиянами. Артист привлек к созданию клипа Zunge российскую актрису Аглаю Тарасову, а само видео было снято в Москве в 2021 году.

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