Французский кинорежиссер и сценарист Гаспар Ноэ, прославившийся в 2002 году после выхода фильма "Необратимость" с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем, приехал в Москву. Француз посетил ряд клубов, сделал фото на Красной площади и с фанатами-россиянами.

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Росмедиа пищат от радости, ведь еще одна мировая звезда проявила безразличие к российскому терроризму в Украине. Фотографии появились на пропагандистских ресурсах.

Как заявили россияне, француз приехал по приглашению местного журнала. Он принял участие в светском мероприятии и прогулялся по скандальным ночным клубам. Пока Ноэ развлекался с россиянами, Украину в очередной раз обстреливали.

"Несмотря на мировые санкции, знаменитости так и едут в Россию, так и едут. Не успели мы остыть после приезда Канье Веста, как вдруг в Москву прибыла величина значительно больше – Гаспар Ноэ", "Продолжаем изменять культурное поле страны и показывать открытость страны к миру", – радуются россияне, смакуя приезд скандального режиссера.

Гаспар Ноэ снял менее 10 полнометражных фильмов, однако прославился из-за своего нестандартного подхода к сюжету и слишком откровенных для многих сцены секса и насилия. К примеру, его эротическая драма "Любовь" в 3D получила противоречивые отзывы, а во время показа "Необратимости" зрители выходили из кинотеатров.

Последнее кино, которое снял Ноэ – "Вихрь" 2021 года. С тех пор его карьера поставлена на паузу, а сам режиссер почти исчез из соцсетей. О войне в Украине в его профиле нет информации.

Украинский кинодистрибьютор и кинокомпания Arthouse Traffic отреагировала на визит Ноэ в Москву. Там подчеркнули, что такие фильмы как "Любовь" и "Экстаз" больше для них не существуют. Платформа United 24 тоже не проигнорировала визит француза в РФ.

Примечательно, что некоторых украинцев позиция звезды не удивила, хотя другие откровенно расстроились.

"Абсолютно логично, что режиссер таких картин решил поехать в страну-террористку. Я не говорю, что картины плохие, однако уровень насилия у них соответствует его желанию посетить болота. Это очень даже естественно в данном случае", "Какой ужас! Я считал его лучшим режиссером современности", "Никогда и не нравился. Эпатаж ради эпатажа", – написали в сети.

Интересно, что в 2015 году Гаспар приезжал в Киев, где представлял свою картину "Любовь". Еще более иронично, что его фильм запретили к показу в России и Беларуси.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Москву, как заявили россияне, прилетал Канье Вест. После этого рэпера обвинили в "пропаганде неполноценности" россиянок.

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